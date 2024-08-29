Они отыграли 5 мячей. Невероятный камбэк в 7-й лиге чемпионата Германии

Невероятный камбэк произошел в 7-й лиге чемпионата Германии по футболу.

«Виктория Мемлинген» в гостевом матче сумела отыграться со счета 0:5 в гостевом матче против «Вюрцбурга II».

Хозяева поля за первых 30 минут матча забили 5 мячей, но не сумели удержать этот огромный перевес.

Поединок закончился со счетом 7:6 в пользу Виктории, которая полностью оправдала свое название.

Игрок команды гостей Майер отметился пента-триком, забив 5 мячей с 34-й по 55-ю минуте. А затем дубль оформил Якоб (56 и 67 мин).