ОФИЦИАЛЬНО. Сельта подписала именитого игрока Барселоны
Маркос Алонсо будет играть за клуб из Виго
«Сельта» официально сообщила о переходе испанского защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо.
Контракт латераля рассчитан на 1 год с правом продления еще на 1 сезон.Алонсо перешел в клуб из Виго на правах свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего испанца в 2 миллиона евро.
В «Барселону» защитник перешел 1 сентября 2022 года из лондонского «Челси» в качестве свободного агента.
В сезоне 2023/24 Алонсо провел за каталонцев в Ла Лиге 5 матчей, в которых не отличился результативными действиями.
🆕@marcosalonso03 xa é #UnDosNosos! pic.twitter.com/baXuFuk6Na— RC Celta (@RCCelta) August 28, 2024
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