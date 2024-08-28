ОФИЦИАЛЬНО. Сельта подписала именитого игрока Барселоны

«Сельта» официально сообщила о переходе испанского защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо.

Контракт латераля рассчитан на 1 год с правом продления еще на 1 сезон.Алонсо перешел в клуб из Виго на правах свободного агента. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего испанца в 2 миллиона евро.

В «Барселону» защитник перешел 1 сентября 2022 года из лондонского «Челси» в качестве свободного агента.

В сезоне 2023/24 Алонсо провел за каталонцев в Ла Лиге 5 матчей, в которых не отличился результативными действиями.