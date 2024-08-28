Не так, как раньше. В Шахтере изменилась система премиальных и бонусов

У чемпиона Украины донецкого «Шахтера» изменилась система начисления премий и бонусов футболистам команды.

По информации источника, до полномасштабного вторжения россии футболисты «Шахтера» могли получить премии за конкретные матчи. Однако сейчас руководство «горняков» выплачивает футболистам премии лишь за конкретные задачи – выход в групповой этап Лиги чемпионов, чемпионство УПЛ и т.п.

«Шахтер» неудачно начал чемпионат Украины, набрав в четырех стартовых турах лишь шесть очков. «Горняки» сейчас занимают пятую строчку в турнирной таблице УПЛ.