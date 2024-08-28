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Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 23:32 | Обновлено 29 августа 2024, 00:27
1067
2

Не так, как раньше. В Шахтере изменилась система премиальных и бонусов

«Горняки» теперь получают премии лишь за выполнение задачи

28 августа 2024, 23:32 | Обновлено 29 августа 2024, 00:27
1067
2
Не так, как раньше. В Шахтере изменилась система премиальных и бонусов
ФК Шахтер

У чемпиона Украины донецкого «Шахтера» изменилась система начисления премий и бонусов футболистам команды.

По информации источника, до полномасштабного вторжения россии футболисты «Шахтера» могли получить премии за конкретные матчи. Однако сейчас руководство «горняков» выплачивает футболистам премии лишь за конкретные задачи – выход в групповой этап Лиги чемпионов, чемпионство УПЛ и т.п.

«Шахтер» неудачно начал чемпионат Украины, набрав в четырех стартовых турах лишь шесть очков. «Горняки» сейчас занимают пятую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Шахтер Донецк премиальные Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
за футболістів не знаю, а менеджменту премія (за впарювання Мудрика вдвічі/тричі дорожче реальної вартості) точно забезпечена.... А якщо ще судакова продадуть за 30+, то їм і пам'ятник забезпечений!
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OtsoCity
Це дуже добре 
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Теннис
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