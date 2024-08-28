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Германия
28 августа 2024, 22:56 | Обновлено 28 августа 2024, 22:57
184
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер арендовал игрока ПСЖ

Норди Мукиеле будет играть за действующих чемпионов Германии

28 августа 2024, 22:56 | Обновлено 28 августа 2024, 22:57
184
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер арендовал игрока ПСЖ
ФК Байер. Норди Мукиеле

«Байер» официально сообщил об аренде на год французского латераля «ПСЖ» Норди Мукиеле.

Аренда игрока закончится 30 июня 2025 года. Арендное соглашение не имеет пункта об обязательном выкупе игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего француза в 10 миллионов евро.

Норди Мукиеле перешел в «ПСЖ» из «РБ Лейпцига» летом 2022 года за 12 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 французский латераль провел за парижан в Лиге 1 16 игр, в которых не отметился результативными действиями.

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Іван Распутін Источник: ФК Байер
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