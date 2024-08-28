Капитан сборной Украины о матче Свитолиной и Калининой: «Берем попкорн»

Украинский теннисист и капитан женской сборной Украины Илья Марченко оценил тот факт, что первым номером мужского рейтинга страны стал Вадим Урсу, а также высказался о противостоянии Элины Свитолиной и Ангелины Калининой на US Open.

«Урсу молодец. Для него это лучший рейтинг сейчас и, несмотря на то, что у нас в целом уровень сейчас не очень, думаю, он рад этому результату. Первая ракетка – это первая ракетка. Я немного знаю его ситуацию, он молодец. Сейчас ему нужно сделать следующий шаг, закрепиться на челленджерах, попытаться попасть на мейджоры, почувствовать их. Это будет непросто, но если у него не будет травм, то почему нет?», – сказал Марченко.

«Свитолина и Калинина? Это будет интересный матч! Купим попкорн и будем смотреть. Если честно, то не знаю, смогу ли я его посмотреть, поскольку в среду вечером я улетаю из Нью-Йорка, но матч будет очень интересный», – добавил Марченко.