Украина. Премьер лига28 августа 2024, 19:45 |
502
2
Большое возвращение. Заря хочет подписать Скрипника
Тренер пока находится без работы
28 августа 2024, 19:45 |
502
2
По информации ТаТоТаке, руководство «Зари» рассматривает возможность приглашения наставника Виктора Скрипника, который после ухода из «Металлиста 1925» находится без работы.
Скрипник ранее успешно работал с «Зарей» с 2019 по 2022 год. Пока нет информации, заинтересован ли сам специалист в возвращении в бывшую команду.
На это неделе свою должность покинул Юрий Коваль, а работать с «Зарей» в новом туре чемпионата Украины продолжит Младен Бартулович.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2024, 19:19 0
«Сливочные» готовятся к матчу 3-го тура Ла Лиги
Футбол | 28 августа 2024, 01:23 14
Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы после матча Q4 ЛЧ в Австрии
Футбол | 28.08.2024, 06:23
Футбол | 28.08.2024, 13:32
Футбол | 27.08.2024, 23:55
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
То таке фантазеры
Этот лысый хочет и Зарю в ПерДив отправить??
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2024, 07:36 1
28.08.2024, 00:15
28.08.2024, 10:55 1
26.08.2024, 22:37 9
27.08.2024, 09:11 5
28.08.2024, 07:11 15
27.08.2024, 23:59 35
27.08.2024, 07:25 45