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  4. Большое возвращение. Заря хочет подписать Скрипника
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 19:45 |
502
2

Большое возвращение. Заря хочет подписать Скрипника

Тренер пока находится без работы

28 августа 2024, 19:45 |
502
2
Большое возвращение. Заря хочет подписать Скрипника
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

По информации ТаТоТаке, руководство «Зари» рассматривает возможность приглашения наставника Виктора Скрипника, который после ухода из «Металлиста 1925» находится без работы.

Скрипник ранее успешно работал с «Зарей» с 2019 по 2022 год. Пока нет информации, заинтересован ли сам специалист в возвращении в бывшую команду.

На это неделе свою должность покинул Юрий Коваль, а работать с «Зарей» в новом туре чемпионата Украины продолжит Младен Бартулович.

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Виктор Скрипник Заря Луганск назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Barsa
То таке фантазеры
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-1
apepa
Этот лысый хочет и Зарю в ПерДив отправить??
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-2
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