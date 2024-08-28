Большое возвращение. Заря хочет подписать Скрипника

По информации ТаТоТаке, руководство «Зари» рассматривает возможность приглашения наставника Виктора Скрипника, который после ухода из «Металлиста 1925» находится без работы.

Скрипник ранее успешно работал с «Зарей» с 2019 по 2022 год. Пока нет информации, заинтересован ли сам специалист в возвращении в бывшую команду.

На это неделе свою должность покинул Юрий Коваль, а работать с «Зарей» в новом туре чемпионата Украины продолжит Младен Бартулович.