Кьеза попрощался с Юве: «Жаль уходить, но уже жду матчей за Ливерпуль»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза подтвердил, что переходит в «Ливерпуль». Ожидается, что вскоре игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт на 4 года.

«Я уже готов начать новое приключение. Хочу попрощаться с болельщиками «Ювентуса» и сказать спасибо за эти годы. Хочу поблагодарить клуб. Мне жаль уходить в таких обстоятельствах, но теперь я уже жду матчей за «Ливерпуль».

«Я действительно счастлив, что так все повернулось», – сказал Кьеза.

Трансфер игрока, чей контракт завершался через год, оценивается в 10-12 млн фунтов.