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  4. Кьеза попрощался с Юве: «Жаль уходить, но уже жду матчей за Ливерпуль»
Италия
28 августа 2024, 17:10 | Обновлено 28 августа 2024, 17:57
901
1

Кьеза попрощался с Юве: «Жаль уходить, но уже жду матчей за Ливерпуль»

Игрок перейдет в состав команды Слота

28 августа 2024, 17:10 | Обновлено 28 августа 2024, 17:57
901
1
Кьеза попрощался с Юве: «Жаль уходить, но уже жду матчей за Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза подтвердил, что переходит в «Ливерпуль». Ожидается, что вскоре игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт на 4 года.

«Я уже готов начать новое приключение. Хочу попрощаться с болельщиками «Ювентуса» и сказать спасибо за эти годы. Хочу поблагодарить клуб. Мне жаль уходить в таких обстоятельствах, но теперь я уже жду матчей за «Ливерпуль».

«Я действительно счастлив, что так все повернулось», – сказал Кьеза.

Трансфер игрока, чей контракт завершался через год, оценивается в 10-12 млн фунтов.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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Saar
Юве грьобаний кретин відпустити К'єзу!!!!😡😡😡😡😡😡 
Одне радує, що в Ліверпуль, а не в Челсі чи МЮ, як була інфа.
Один з кращих в Європі на своїй позиції, а для Юве непотрібен.... тренер Юве-лошара.
Удачі, Фредеріко!
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