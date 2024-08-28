Николай ЦЫМБАЛ: «Эпицентр – очень амбициозная команда»
Экс-наставник ЮКСА стал экспертом информационно-аналитической программы ПФЛ Украина футбольная
Николай Цымбал проанализировал матчи третьего тура в Первой и Второй лигах соревнований ПФЛ. По словам специалиста, уровень соревнований, несмотря на полномасштабные военные действия в Украине, заметно возрастает.
«Эпицентр» имеет интересный и квалифицированный тренерский штаб, команда очень амбициозная. Сергей Нагорняк с помощниками проводят хорошую селекцию, они понимают, что делают. Тот же Запорожец является качественным усилением, направленным на выполнение задачи – повышение в классе уже в этом сезоне. Турнир четырех достаточно помог им увидеть свои слабые стороны и анализ над ошибками в этом турнире помогает им на старте».
По словам Цымбала, в Группе А будет вестись борьба до последнего. «Буковина» со старта сезона потеряла аж пять очков, «Агробизнес» набрал отличный ход. Будет интересно понаблюдать за этой группой».
В Группе Б тоже много амбициозных коллективов.
«Обидно, что «Виктория» вынуждена из-за «больного соседа» пропустить два своих домашних матча, поэтому не можем увидеть и оценить потенциал команды Бессмертного. «Кудровка» имеет амбициозного президента, но пока команда не в лучшем физическом состоянии. В том же матче с ЮКСА темп игры от команды Локтионова желал лучшего. А вот «Полтава» удивляет, думаю, что эта команда в течение осени еще сыграется и может нести угрозу любому сопернику», – сказал Цымбал.
Больше экспертного мнения не только о Первой, но и о Второй лиге, в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная.
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