Тренер Руха: «Игра с Ингульцом однозначно не будет простой»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча пятого тура УПЛ против «Ингульца» (30 августа, 18:00):

«У всей команды позитивный настрой после победы над «Зарей». Но сейчас у нас все мысли о предстоящем матче с «Ингульцом», мы готовимся к серьезной игре.

Они уже сыграли четыре матча на выезде и трижды сыграли вничью. «Ингулец» отобрал очки у «Полесья», «Колоса», «Кривбасса» – это команды, которые претендуют на еврокубки. Нам следует серьезно подготовиться к нашему следующему сопернику – эта игра однозначно не будет простой».