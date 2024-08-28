Тренер Руха: «Игра с Ингульцом однозначно не будет простой»
Виталий Пономарев – о матче пятого тура УПЛ
Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча пятого тура УПЛ против «Ингульца» (30 августа, 18:00):
«У всей команды позитивный настрой после победы над «Зарей». Но сейчас у нас все мысли о предстоящем матче с «Ингульцом», мы готовимся к серьезной игре.
Они уже сыграли четыре матча на выезде и трижды сыграли вничью. «Ингулец» отобрал очки у «Полесья», «Колоса», «Кривбасса» – это команды, которые претендуют на еврокубки. Нам следует серьезно подготовиться к нашему следующему сопернику – эта игра однозначно не будет простой».
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