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Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 16:17 | Обновлено 28 августа 2024, 16:30
109
0

Тренер Руха: «Игра с Ингульцом однозначно не будет простой»

Виталий Пономарев – о матче пятого тура УПЛ

28 августа 2024, 16:17 | Обновлено 28 августа 2024, 16:30
109
0
Тренер Руха: «Игра с Ингульцом однозначно не будет простой»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча пятого тура УПЛ против «Ингульца» (30 августа, 18:00):

«У всей команды позитивный настрой после победы над «Зарей». Но сейчас у нас все мысли о предстоящем матче с «Ингульцом», мы готовимся к серьезной игре.

Они уже сыграли четыре матча на выезде и трижды сыграли вничью. «Ингулец» отобрал очки у «Полесья», «Колоса», «Кривбасса» – это команды, которые претендуют на еврокубки. Нам следует серьезно подготовиться к нашему следующему сопернику – эта игра однозначно не будет простой».

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Рух Львов Виталий Пономарев Ингулец Рух - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Рух Львов
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