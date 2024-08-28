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Лига чемпионов
28 августа 2024, 15:47 |
1117
2

Есть главное. Хацкевич признался, сможет ли Михавко пройти путь Забарного

Бывший тренер Динамо оценил игру юного защитника

28 августа 2024, 15:47 |
1117
2
Есть главное. Хацкевич признался, сможет ли Михавко пройти путь Забарного
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил игру юного центрального защитника столичного клуба Тараса Михавко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей).

– Кого назовете лучшим игроком, «Львом матча» «Зальцбург» – «Динамо»?

– Мне понравился Михавко, поэтому его и назову «Львом матча». Это новая инвестиция «Динамо», как в свое время Забарный. Михавко, судя по двум играм с Зальцбургом, – квалифицирован не по годам. У него прекрасное видение поля, понимание игры и интеллект. Попов – хороший футболист, но сегодня ценятся защитники, которые не только выполняют свои прямые обязанности, но и могут отдать первый пас. Поэтому здесь надо думать, кого ставить в пару к Михавко. Себальоса мы пока что не видели.

– Михавко может повторить путь Забарного?

– У него все для этого есть – хорошая левая нога, умеет играть вверху, скорость, и самое главное – интеллект.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Александр Хацкевич Тарас Михавко Илья Забарный Денис Попов Брайан Себальос
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Для Михавка Динамо відчинило двері у справжній європейський футбол, це для нього шанс показати чого він вартий. Талановитий футболіст, все в нього буде ок. 
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+4
DK1961
Полностью согласен. Найти бы такого второго Михавко и проблема центра защиты будет снята
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+3
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