Есть главное. Хацкевич признался, сможет ли Михавко пройти путь Забарного

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил игру юного центрального защитника столичного клуба Тараса Михавко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей).

– Кого назовете лучшим игроком, «Львом матча» «Зальцбург» – «Динамо»?

– Мне понравился Михавко, поэтому его и назову «Львом матча». Это новая инвестиция «Динамо», как в свое время Забарный. Михавко, судя по двум играм с Зальцбургом, – квалифицирован не по годам. У него прекрасное видение поля, понимание игры и интеллект. Попов – хороший футболист, но сегодня ценятся защитники, которые не только выполняют свои прямые обязанности, но и могут отдать первый пас. Поэтому здесь надо думать, кого ставить в пару к Михавко. Себальоса мы пока что не видели.

– Михавко может повторить путь Забарного?

– У него все для этого есть – хорошая левая нога, умеет играть вверху, скорость, и самое главное – интеллект.