Есть главное. Хацкевич признался, сможет ли Михавко пройти путь Забарного
Бывший тренер Динамо оценил игру юного защитника
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил игру юного центрального защитника столичного клуба Тараса Михавко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей).
– Кого назовете лучшим игроком, «Львом матча» «Зальцбург» – «Динамо»?
– Мне понравился Михавко, поэтому его и назову «Львом матча». Это новая инвестиция «Динамо», как в свое время Забарный. Михавко, судя по двум играм с Зальцбургом, – квалифицирован не по годам. У него прекрасное видение поля, понимание игры и интеллект. Попов – хороший футболист, но сегодня ценятся защитники, которые не только выполняют свои прямые обязанности, но и могут отдать первый пас. Поэтому здесь надо думать, кого ставить в пару к Михавко. Себальоса мы пока что не видели.
– Михавко может повторить путь Забарного?
– У него все для этого есть – хорошая левая нога, умеет играть вверху, скорость, и самое главное – интеллект.
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