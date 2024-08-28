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Испания
28 августа 2024, 15:27 | Обновлено 28 августа 2024, 15:30
1936
0

Украинский вратарь подписал контракт с Бетисом

16-летний Федор Ткаченко будет выступать за команду U-19

28 августа 2024, 15:27 | Обновлено 28 августа 2024, 15:30
1936
0
Украинский вратарь подписал контракт с Бетисом
Instagram. Федор Ткаченко

Украинский вратарь Федор Ткаченко подписал профессиональный контракт с испанским «Бетисом», сообщает международное футбольное агентство RGFootball.

Отмечается, что соглашение между 16-летним футболистом и королевским клубом рассчитано на 3 сезона.

По информации портала Legioners.ua, Федор будет выступать за юношескую команду «Бетиса», а именно в возрастной категории U-19. Таким образом, голкипер может получить шанс сыграть в престижном европейском турнире - Юношеской лиге УЕФА.

Прошлыми командами Федора Ткаченко были СКДМ (Спортивный клуб города Днепра), футбольная академия «Мункач» и венгерская «Кишварда».

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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