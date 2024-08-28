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Испания
28 августа 2024, 15:12 | Обновлено 28 августа 2024, 15:19
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0

Барселона надолго лишилась юного таланта из-за серьезной травмы

Повреждение у Марка Берналя

28 августа 2024, 15:12 | Обновлено 28 августа 2024, 15:19
150
0
Барселона надолго лишилась юного таланта из-за серьезной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Берналь (в центре)

17-летний полузащитник «Барселоны» Марк Берналь серьезно травмировался в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:1), который состоялся во вторник, 27 августа.

Каталонцы уведомили о том, что у Берналя разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующее ему повреждение бокового мениска.

Вскоре тинейджера ждет операция.

Как известно, ранее подобную травму получал полузащитник «Барселоны» Гави, который затем восстанавливался больше полугода.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Барселона
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