«Сердце команды». Федорчук пояснил, почему Ярмоленко играет в основе Динамо

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил игру вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей):

«По сравнению с предыдущим матчем он действовал лучше, хотя и не имел особых моментов. Андрей очень изобретательный, в некоторых эпизодах удивлял своим техническим мастерством. Но, мне кажется, что в большинстве случаев соперники довольно легко читали его замыслы.

Отмечу то, что Ярмоленко очень много работает на поле, «пашет». Это пример для футболистов, когда ветеран бросается в борьбу и не жалеет себя. Сейчас он сердце этой команды. «Динамо» еще не готово играть без Ярмоленко, и замены равноценной для него нет. Я возлагал надежды на лидерские качества Бражко, но он уже которую игру сам не свой».