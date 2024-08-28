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  4. «Сердце команды». Федорчук пояснил, почему Ярмоленко играет в основе Динамо
Лига чемпионов
28 августа 2024, 15:15 |
189
1

«Сердце команды». Федорчук пояснил, почему Ярмоленко играет в основе Динамо

Вингер киевлян не жалеет себя на поле

28 августа 2024, 15:15 |
189
1
«Сердце команды». Федорчук пояснил, почему Ярмоленко играет в основе Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил игру вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей):

«По сравнению с предыдущим матчем он действовал лучше, хотя и не имел особых моментов. Андрей очень изобретательный, в некоторых эпизодах удивлял своим техническим мастерством. Но, мне кажется, что в большинстве случаев соперники довольно легко читали его замыслы.

Отмечу то, что Ярмоленко очень много работает на поле, «пашет». Это пример для футболистов, когда ветеран бросается в борьбу и не жалеет себя. Сейчас он сердце этой команды. «Динамо» еще не готово играть без Ярмоленко, и замены равноценной для него нет. Я возлагал надежды на лидерские качества Бражко, но он уже которую игру сам не свой».

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Андрей Ярмоленко Олег Федорчук
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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