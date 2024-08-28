ФОТО. Презентован новый игровой мяч Лиги чемпионов

УЕФА вместе со своим техническим партнером, немецкой компанией «Adidas», презентовал игровые мяч мужской и женской Лиги чемпионов на сезон 2024-2025.

Мяч для мужской Лиги чемпионов выполнен в классических цветах – белом и черном. Женщины будут играть более разноцветным мячом с элементами розового, черного и белого.

Напомним, сегодня вечером станут известны все участники группового этапа мужской Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 29 августа.