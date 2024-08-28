ФОТО. Презентован новый игровой мяч Лиги чемпионов
Также Adidas показал дизайн мяча женской ЛЧ
УЕФА вместе со своим техническим партнером, немецкой компанией «Adidas», презентовал игровые мяч мужской и женской Лиги чемпионов на сезон 2024-2025.
Мяч для мужской Лиги чемпионов выполнен в классических цветах – белом и черном. Женщины будут играть более разноцветным мячом с элементами розового, черного и белого.
Напомним, сегодня вечером станут известны все участники группового этапа мужской Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 29 августа.
from the stars.— adidas Football (@adidasfootball) August 28, 2024
introducing your new UCL & UWCL Official Pro Match Balls. made for nights under the lights. #StarsofEurope pic.twitter.com/FCgPh3UX2h
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