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  4. ФОТО. Презентован новый игровой мяч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 августа 2024, 15:14 |
163
0

ФОТО. Презентован новый игровой мяч Лиги чемпионов

Также Adidas показал дизайн мяча женской ЛЧ

28 августа 2024, 15:14 |
163
0
ФОТО. Презентован новый игровой мяч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА вместе со своим техническим партнером, немецкой компанией «Adidas», презентовал игровые мяч мужской и женской Лиги чемпионов на сезон 2024-2025.

Мяч для мужской Лиги чемпионов выполнен в классических цветах – белом и черном. Женщины будут играть более разноцветным мячом с элементами розового, черного и белого.

Напомним, сегодня вечером станут известны все участники группового этапа мужской Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 29 августа.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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