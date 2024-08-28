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  4. Хацкевич назвал причину бледной игры двух звезд Динамо Киев
Лига чемпионов
28 августа 2024, 14:53 |
1049
0

Хацкевич назвал причину бледной игры двух звезд Динамо Киев

Владислав Ванат и Владимир Бражко не успели восстановиться после простуды

28 августа 2024, 14:53 |
1049
0
Хацкевич назвал причину бледной игры двух звезд Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат и Владимир Бражко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал причину бледной игры нападающего Владислава Ваната и полузащитника Владимира Бражко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей):

«Ванат как-то тяжело входит в сезон, но моменты у него есть, включая первый матч с «Зальцбургом». Я знаю, что у него и Бражка было не лучшее состояние из-за перенесенной простуды, поэтому ребята так бледно выглядели. Мы знаем лучшие версии Ваната и Бражко, но болезнь дала о себе знать.

К сожалению, сегодня у «Динамо» нет равноценной замены этим молодым футболистам».

Интересно, что единственный гол в противостоянии «Динамо» и «РБ Зальцбурга» забил именно Владислав Ванат.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Александр Хацкевич Владислав Ванат Владимир Бражко болезнь
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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