Хацкевич назвал причину бледной игры двух звезд Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал причину бледной игры нападающего Владислава Ваната и полузащитника Владимира Бражко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей):

«Ванат как-то тяжело входит в сезон, но моменты у него есть, включая первый матч с «Зальцбургом». Я знаю, что у него и Бражка было не лучшее состояние из-за перенесенной простуды, поэтому ребята так бледно выглядели. Мы знаем лучшие версии Ваната и Бражко, но болезнь дала о себе знать.

К сожалению, сегодня у «Динамо» нет равноценной замены этим молодым футболистам».

Интересно, что единственный гол в противостоянии «Динамо» и «РБ Зальцбурга» забил именно Владислав Ванат.