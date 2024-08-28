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  4. Известный эксперт нашел виновного в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
Лига чемпионов
28 августа 2024, 14:37 |
1507
1

Известный эксперт нашел виновного в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга

Олег Саленко считает, что с игроком австрийцев не доиграл Владислав Дубинчак

28 августа 2024, 14:37 |
1507
1
Известный эксперт нашел виновного в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко нашел виновного в пропущенном голе столичного клуба в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей):

«Когда Дагим забивал, в штрафной «Динамо» было семь игроков. В таких случаях нужно играть не по позициям, а по игрокам. Есть правило - пустое место не забивает, а забьет кто-то, кого нужно перекрывать.

Видна проблема в игре один в один. Опять Дубинчак, как и в игре с «Рейнджерсом», проиграл левую ногу соперника, дал пройти и ударить. Нужно работать и совершенствоваться, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок».

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Владислав Дубинчак Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Олег Саленко
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Комментарии 1
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Gargantua81
Дубинчак все делал правильно, он перекрыл фланг и оставил возможность смещаться в центр, а в центре атакующего игрока должен встречать или центрбек, или опорник.
центральные пробежали слишком глубоко к воротам а Бражко не добежал и остановился. 
я считаю, основная вина Бражко. на повторе четко видно как он сбавляет темп и в результате не успевает. 
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