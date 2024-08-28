Известный эксперт нашел виновного в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко нашел виновного в пропущенном голе столичного клуба в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей):

«Когда Дагим забивал, в штрафной «Динамо» было семь игроков. В таких случаях нужно играть не по позициям, а по игрокам. Есть правило - пустое место не забивает, а забьет кто-то, кого нужно перекрывать.

Видна проблема в игре один в один. Опять Дубинчак, как и в игре с «Рейнджерсом», проиграл левую ногу соперника, дал пройти и ударить. Нужно работать и совершенствоваться, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок».