Названа фаворитка украинского дерби на US Open 2024

28 августа на Открытом чемпионате СШа по теннису состоится украинское дерби.

Во встрече второго раунда на корте сойдутся Элина Свитолина (№28 WTA) и Ангелина Калинина (№55 WTA). Встреча украинок начнется в 23:30 по Киеву.

Согласно мнению экспертов, фаворитом поединка является Свитолина. Ее вероятная победа оценивается коэффициентом 1,27.

В свою очередь, на возможный выигрыш Калининой можно поставить с коэффициентом 3,83.

Как известно, предстоящая встреча станет третьей очной дуэлью украинок в туре. Сейчас Свитолина ведет в счете – 2:0.