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US Open
28 августа 2024, 12:12 | Обновлено 28 августа 2024, 12:15
438
0

Названа фаворитка украинского дерби на US Open 2024

Во втором раунде на корте сойдутся Элина Свитолина и Ангелина Калинина

28 августа 2024, 12:12 | Обновлено 28 августа 2024, 12:15
438
0
Названа фаворитка украинского дерби на US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28 августа на Открытом чемпионате СШа по теннису состоится украинское дерби.

Во встрече второго раунда на корте сойдутся Элина Свитолина (№28 WTA) и Ангелина Калинина (№55 WTA). Встреча украинок начнется в 23:30 по Киеву.

Согласно мнению экспертов, фаворитом поединка является Свитолина. Ее вероятная победа оценивается коэффициентом 1,27.

В свою очередь, на возможный выигрыш Калининой можно поставить с коэффициентом 3,83.

Как известно, предстоящая встреча станет третьей очной дуэлью украинок в туре. Сейчас Свитолина ведет в счете – 2:0.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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