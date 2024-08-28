Конкурент для Ярмолюка. Брентфорд может подписать экс-игрока сборной Англии

Лондонский «Брентфорд» начал переговоры о подписании английского полузащитника турецкого «Бешикташа» Алекса Окслейда-Чемберлена, сообщает издание SportsDigitale.

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По информации источника, 31-летним экс-футболистом национальной сборной Англии (35 поединков, 7 голов) также интересуется амстердамский «Аякс».

Стоит отметить, что в центре поля «Брентфорда» играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

В сезоне 2023/24 Алекс Окслейд-Чемберлен провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4.2 миллиона евро.