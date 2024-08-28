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Испания
28 августа 2024, 12:01 |
413
0

Атлетико рассматривает возможность аренды многомиллионного игрока Ман Сити

Матеус Нунес может продолжить карьеру в Ла Лиге

28 августа 2024, 12:01 |
413
0
Атлетико рассматривает возможность аренды многомиллионного игрока Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Нунес

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность аренды португальского полузащитника английского «Манчестер Сити» Матеуса Нунеса, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Отмечается, что «горожане» пока не получали никаких предложений по 26-летнему футболисту, которого они год назад приобрели у «Вулверхэмптона» за 62 миллиона евро. Будущее игрока в команде еще не определено.

В сезоне 2023/24 Матеус Нунес провел 31 матч за «Манчестер Сити», отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» официально подписал вратаря «Аталанты» Хуана Муссо.

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Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
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