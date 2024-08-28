US Open28 августа 2024, 11:08 |
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ВИДЕО. Алькарас выиграл 15-й матч подряд на турнирах Grand Slam
Карлос успешно стартовал в Нью-Йорке
28 августа 2024, 11:08 |
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл австралийца Ли Ту (№186 ATP) в первом круге US Open – 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.
Для Карлоса эта победа стала 15-й подряд на турнирах Grand Slam. Отметим, что испанец действующий чемпион Ролан Гаррос и Уимблдона.
Всего испанец сыграл 70 матчей на мейджорах, выиграв 60 из них.Быстрее 60 побед на этом уровне одержал Джон Макинрой – за 69 матчей.
В следующем раунде Алькарас сыграет Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.
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