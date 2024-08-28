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  4. ВИДЕО. Алькарас выиграл 15-й матч подряд на турнирах Grand Slam
US Open
28 августа 2024, 11:08 |
126
0

ВИДЕО. Алькарас выиграл 15-й матч подряд на турнирах Grand Slam

Карлос успешно стартовал в Нью-Йорке

28 августа 2024, 11:08 |
126
0
ВИДЕО. Алькарас выиграл 15-й матч подряд на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл австралийца Ли Ту (№186 ATP) в первом круге US Open – 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

Для Карлоса эта победа стала 15-й подряд на турнирах Grand Slam. Отметим, что испанец действующий чемпион Ролан Гаррос и Уимблдона.

Всего испанец сыграл 70 матчей на мейджорах, выиграв 60 из них.Быстрее 60 побед на этом уровне одержал Джон Макинрой – за 69 матчей.

В следующем раунде Алькарас сыграет Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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