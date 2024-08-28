«Игра есть, результата нет». Известный эксперт оценил вылет Динамо из ЛЧ

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью киевского «Динамо» против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух встреч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25:

«Удалось посмотреть собственными глазами. Удивительный парадокс, игра есть, а результат не достигнут. Жаль...

«Динамо» выглядело очень прилично. Интенсивный футбол, организованная структура, да и моментов было много.

Хочу остановится на том, как «Динамо» пропустило гол. Когда игрок на уровне штрафной, смещается на большой скорости параллельно между линиями! Такой маневр остановить невозможно. Убедился в этом воочию. Аплодирую полузащите «Зальцбурга».

Очень сильно прибавил Кабаев. В количестве передач и владении мячом мы были сильнее. Нет реализации, а это плохо. Есть качество игры, результат придет».