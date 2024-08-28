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  4. «Игра есть, результата нет». Известный эксперт оценил вылет Динамо из ЛЧ
Лига чемпионов
28 августа 2024, 11:04 |
1062
0

«Игра есть, результата нет». Известный эксперт оценил вылет Динамо из ЛЧ

Вячеслав Захавайло доволен футболом в исполнении киевлян

28 августа 2024, 11:04 |
1062
0
«Игра есть, результата нет». Известный эксперт оценил вылет Динамо из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью киевского «Динамо» против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух встреч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25:

«Удалось посмотреть собственными глазами. Удивительный парадокс, игра есть, а результат не достигнут. Жаль...

«Динамо» выглядело очень прилично. Интенсивный футбол, организованная структура, да и моментов было много.

Хочу остановится на том, как «Динамо» пропустило гол. Когда игрок на уровне штрафной, смещается на большой скорости параллельно между линиями! Такой маневр остановить невозможно. Убедился в этом воочию. Аплодирую полузащите «Зальцбурга».

Очень сильно прибавил Кабаев. В количестве передач и владении мячом мы были сильнее. Нет реализации, а это плохо. Есть качество игры, результат придет».

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Вячеслав Заховайло
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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