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Лига чемпионов
28 августа 2024, 10:09 | Обновлено 28 августа 2024, 10:10
380
0

«Запомним этот день». Хавбек Зальцбурга – о победе над Динамо

Мадс Бидструп прокомментировал выход в основную стадию Лиги чемпионов

28 августа 2024, 10:09 | Обновлено 28 августа 2024, 10:10
380
0
«Запомним этот день». Хавбек Зальцбурга – о победе над Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник австрийского «РБ Зальцбург» Мадс Бидструп прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (1:1, 3:1 по сумме двух встреч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25:

«Ощущения сейчас невероятные, их трудно передать словами. Мы запомним этот день надолго. Огромное спасибо нашим болельщикам, атмосфера сегодня была действительно невероятной. Теперь мы готовы к Лиге чемпионов!»

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа. «Динамо» продолжит свои выступления в основном этапе Лиги Европы.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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