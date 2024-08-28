«Запомним этот день». Хавбек Зальцбурга – о победе над Динамо
Мадс Бидструп прокомментировал выход в основную стадию Лиги чемпионов
Полузащитник австрийского «РБ Зальцбург» Мадс Бидструп прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (1:1, 3:1 по сумме двух встреч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25:
«Ощущения сейчас невероятные, их трудно передать словами. Мы запомним этот день надолго. Огромное спасибо нашим болельщикам, атмосфера сегодня была действительно невероятной. Теперь мы готовы к Лиге чемпионов!»
Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа. «Динамо» продолжит свои выступления в основном этапе Лиги Европы.
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