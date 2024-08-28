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Лига чемпионов
28 августа 2024, 09:29 | Обновлено 28 августа 2024, 09:30
984
0

Обидчик Динамо оценил выход Зальцбурга в основной этап Лиги чемпионов

Адам Дагим прокомментировал ничью с киевлянами

28 августа 2024, 09:29 | Обновлено 28 августа 2024, 09:30
984
0
Обидчик Динамо оценил выход Зальцбурга в основной этап Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Дагим

Вингер австрийского «РБ Зальцбург» Адам Дагим прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (1:1, 3:1 по сумме двух встреч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25:

«Забить гол в Лиге чемпионов – это мечта, которая осуществилась. Я всегда буду помнить, как помогал команде в квалификации – для меня это просто удивительно – мечта, которая осуществилась. Я так счастлив и так благодарен, и я горжусь собой.

Мы все хотим играть против самых больших клубов, но в моей голове всегда есть «Барселона». «Реал» Мадрид, большие стадионы, великолепная атмосфера, «Бавария»... все большие сцены!»

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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