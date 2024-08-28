US Open28 августа 2024, 09:24 | Обновлено 28 августа 2024, 09:28
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ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день
Во вторник у Элины и Гаэля не было матчей
28 августа 2024, 09:24 | Обновлено 28 августа 2024, 09:28
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прогулялась по Нью-Йорку вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом.
«Нет ничего лучше, чем провести выходной день в Нью-Йорке с любимым человеком. Зарядиться энергией, исследовать этот удивительный город и наслаждаться каждым моментом вместе», – написала Элина.
Отметим, что Свитолина и Монфис выиграли свои матчи первого раунда на US Open, а сегодня сыграют поединки второго круга. Элина сразится с Ангелиной Калининой, а Гаэль будет играть с восьмым сеяным Каспером Руудом из Норвегии.
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