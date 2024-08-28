Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день
US Open
28 августа 2024, 09:24 | Обновлено 28 августа 2024, 09:28
605
1

ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день

Во вторник у Элины и Гаэля не было матчей

28 августа 2024, 09:24 | Обновлено 28 августа 2024, 09:28
605
1
ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прогулялась по Нью-Йорку вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом.

«Нет ничего лучше, чем провести выходной день в Нью-Йорке с любимым человеком. Зарядиться энергией, исследовать этот удивительный город и наслаждаться каждым моментом вместе», – написала Элина.

Отметим, что Свитолина и Монфис выиграли свои матчи первого раунда на US Open, а сегодня сыграют поединки второго круга. Элина сразится с Ангелиной Калининой, а Гаэль будет играть с восьмым сеяным Каспером Руудом из Норвегии.

По теме:
ВИДЕО. Осака не сдержала слез после первой за 3 года победы на US Open
Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Андрееску в матче с Паолини выполнила «читерский» удар
Элина Свитолина Гаэль Монфис фото lifestyle US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Бокс | 28 августа 2024, 08:41 0
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен

Британец выделил Роя Джонса

Итоги дня ЛЧ. Три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Футбол | 28 августа 2024, 00:15 0
Итоги дня ЛЧ. Три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов

в основной раунд ЛЧ пробились РБ Зальцбург, Янг Бойз, Спарта Прага

Серьезная заявка. Осака уверенно остановила 10-ю сеяную на старте US Open
Теннис | 27.08.2024, 22:16
Серьезная заявка. Осака уверенно остановила 10-ю сеяную на старте US Open
Серьезная заявка. Осака уверенно остановила 10-ю сеяную на старте US Open
31-летняя американка завершила карьеру, проиграв Пегуле на US Open
Теннис | 28.08.2024, 07:40
31-летняя американка завершила карьеру, проиграв Пегуле на US Open
31-летняя американка завершила карьеру, проиграв Пегуле на US Open
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Футбол | 27.08.2024, 23:55
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Толян
Я вчера свою малыху тоже в люди в чебуреную на пивчанский выводил, где наши фото, а, sport.ua? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
27.08.2024, 23:59 29
Футбол
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 161
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
27.08.2024, 06:23 10
Футбол
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 27
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
27.08.2024, 11:13 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем