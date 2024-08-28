ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день

Украинская теннисистка Элина Свитолина прогулялась по Нью-Йорку вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом.

«Нет ничего лучше, чем провести выходной день в Нью-Йорке с любимым человеком. Зарядиться энергией, исследовать этот удивительный город и наслаждаться каждым моментом вместе», – написала Элина.

Отметим, что Свитолина и Монфис выиграли свои матчи первого раунда на US Open, а сегодня сыграют поединки второго круга. Элина сразится с Ангелиной Калининой, а Гаэль будет играть с восьмым сеяным Каспером Руудом из Норвегии.