ОФИЦИАЛЬНО. Опорный хавбек перешел из Зари в Минай

Опорный хавбек Илья Гулько официально перешел из луганской Зари в клуб Минай. Он продолжит карьеру в закарпатском клубе.

Стороны договорились об аренде сроком на год, сообщает ТаТоТаке. В позапрошлом сезоне 21-летний игрок конкурировал с Владимиром Бражко, а в прошлом – почти не играл за Зорю. В сезоне 2023/24 Гулько сыграл 1 матч за Заря и 8 поединков за клуб Нива Бузова в Первой лиге.

21-летний футболист на молодежном уровне играл за николаевское «Торпедо» и донецкий «Шахтер». В сезоне 2021/22 Илья сыграл 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА и был капитаном «горняков». В следующем сезоне молодой футболист дебютировал в УПЛ в составе луганской «Зари». Прошлый сезон Гулько провел в аренде в «Ниве» с Бузовой и отличился одним ассистом в 8 сыгранных матчах.

Илья Гулько будет выступать за Минай, клуб Первой лиги, под 97-м номером.