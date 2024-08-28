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Украина. Первая лига
28 августа 2024, 05:23 | Обновлено 28 августа 2024, 06:05
53
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опорный хавбек перешел из Зари в Минай

Илья Гулько продолжит карьеру в закарпатской команде

28 августа 2024, 05:23 | Обновлено 28 августа 2024, 06:05
53
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опорный хавбек перешел из Зари в Минай
ФК Шахтер. Илья Гулько

Опорный хавбек Илья Гулько официально перешел из луганской Зари в клуб Минай. Он продолжит карьеру в закарпатском клубе.

Стороны договорились об аренде сроком на год, сообщает ТаТоТаке. В позапрошлом сезоне 21-летний игрок конкурировал с Владимиром Бражко, а в прошлом – почти не играл за Зорю. В сезоне 2023/24 Гулько сыграл 1 матч за Заря и 8 поединков за клуб Нива Бузова в Первой лиге.

21-летний футболист на молодежном уровне играл за николаевское «Торпедо» и донецкий «Шахтер». В сезоне 2021/22 Илья сыграл 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА и был капитаном «горняков». В следующем сезоне молодой футболист дебютировал в УПЛ в составе луганской «Зари». Прошлый сезон Гулько провел в аренде в «Ниве» с Бузовой и отличился одним ассистом в 8 сыгранных матчах.

Илья Гулько будет выступать за Минай, клуб Первой лиги, под 97-м номером.

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Николай Степанов Источник: ФК Минай
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