На матче Бетиса и Кривбасса будет работать хорватская бригада судей

29 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встретятся на арене в испанской Севилье.

Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Хорватии. Главным арбитром назначен 38-летний хорват Игор Паяц.

Ему будут помогать Иван Михал и Ведран Дюрак, а резервным судьей станет Дарио Бел.

За видеосистему VAR будет отвечать Марио Зебец и его ассистент Тихомир Педжин.

Игорь Паяц – профи-арбитр с 2012 года. Дебют в еврокубках – в 2018 году. Работал на матчах элитного дивизиона чемпионата Хорватии с 2016 года. В текущем сезоне обслуживал один матч еврокубков: в 3-мраунде Лиги Европы: Серветт – Брага – 1:2 (5 предупреждений).