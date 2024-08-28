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Лига конференций
28 августа 2024, 03:51 | Обновлено 28 августа 2024, 04:23
16
0

На матче Бетиса и Кривбасса будет работать хорватская бригада судей

Главным арбитром назначен 38-летний хорват Игор Паяц

28 августа 2024, 03:51 | Обновлено 28 августа 2024, 04:23
16
0
На матче Бетиса и Кривбасса будет работать хорватская бригада судей
Instagram. Игор Паяц

29 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встретятся на арене в испанской Севилье.

Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Хорватии. Главным арбитром назначен 38-летний хорват Игор Паяц.

Ему будут помогать Иван Михал и Ведран Дюрак, а резервным судьей станет Дарио Бел.

За видеосистему VAR будет отвечать Марио Зебец и его ассистент Тихомир Педжин.

Игорь Паяц – профи-арбитр с 2012 года. Дебют в еврокубках – в 2018 году. Работал на матчах элитного дивизиона чемпионата Хорватии с 2016 года. В текущем сезоне обслуживал один матч еврокубков: в 3-мраунде Лиги Европы: Серветт – Брага – 1:2 (5 предупреждений).

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Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Бетис – Кривбасс
Бетис – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций судейские назначения
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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