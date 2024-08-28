28 августа пройдет жребий 1/8 финала Кубка Украины с Шахтером и Динамо

28 августа в 12:00 в Доме футбола в Киеве состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2024/2025.

В 1/8 финала примут участие 16 команд – 8 победителей третьего предварительного этапа и 8 команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона. Базовая дата матчей 1/8 финала – 30 октября.

Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Место его проведения определит Исполком УАФ.

Видеотрансляция жеребьевки состоится на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Кубок Украины 2024/25 по футболу

16 команд – участники 1/8 финала

🔹 Победители 1/16 финала: Буковина Черновцы, Верес Ровно, Виктория Сумы, Заря Луганск, Карпаты Львов, Оболонь Киев, Пробой Городенка, ЮКСА Тарасовка.

🔹 Лучшие клубы УПЛ: Шахтер Донецк, Динамо Киев, Кривбасс Кривой Рог, Полесье Житомир, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы, Александрия, Ворскла Полтава.