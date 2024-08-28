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Кубок Украины
28 августа 2024, 03:35 | Обновлено 28 августа 2024, 04:13
87
0

28 августа пройдет жребий 1/8 финала Кубка Украины с Шахтером и Динамо

Базовая дата матчей 1/8 финала – 30 октября

28 августа 2024, 03:35 | Обновлено 28 августа 2024, 04:13
87
0
28 августа пройдет жребий 1/8 финала Кубка Украины с Шахтером и Динамо
УПЛ

28 августа в 12:00 в Доме футбола в Киеве состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2024/2025.

В 1/8 финала примут участие 16 команд – 8 победителей третьего предварительного этапа и 8 команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона. Базовая дата матчей 1/8 финала – 30 октября.

Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Место его проведения определит Исполком УАФ.

Видеотрансляция жеребьевки состоится на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Кубок Украины 2024/25 по футболу

16 команд – участники 1/8 финала

🔹 Победители 1/16 финала: Буковина Черновцы, Верес Ровно, Виктория Сумы, Заря Луганск, Карпаты Львов, Оболонь Киев, Пробой Городенка, ЮКСА Тарасовка.

🔹 Лучшие клубы УПЛ: Шахтер Донецк, Динамо Киев, Кривбасс Кривой Рог, Полесье Житомир, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы, Александрия, Ворскла Полтава.

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Кубок Украины по футболу жеребьевка Кубка Украины жеребьевка Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы Буковина Черновцы Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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