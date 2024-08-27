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US Open
27 августа 2024, 22:26 | Обновлено 27 августа 2024, 22:36
576
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа

В среду на корты Нью-Йорка выйдут 3 украинки

27 августа 2024, 22:26 | Обновлено 27 августа 2024, 22:36
576
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 августа будут сыграны поединки второго раунда основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.

В среду на корты Нью-Йорка выйдут три украинские теннисистки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Второй круг одиночного разряда

Корт №5. 2 запуск (20:00*)
Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Хэрриет Дарт

Корт №17. 4 запуск (23:30*)
Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Ангелина Калинина (№54 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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