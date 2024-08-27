Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа

28 августа будут сыграны поединки второго раунда основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.

В среду на корты Нью-Йорка выйдут три украинские теннисистки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Второй круг одиночного разряда

Корт №5. 2 запуск (20:00*)

Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Хэрриет Дарт

Корт №17. 4 запуск (23:30*)

Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Ангелина Калинина (№54 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ