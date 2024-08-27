Свёнтек разобралась с «нейтральной» теннисисткой в первом раунде US Open

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стартовала с победы на Открытом чемпионате США по теннису.

В стартовом раунде полька обыграла лаки-лузера Камиллу Рахимова (№104 WTA).

US Open. Первый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Камилла Рахимова – 6:4, 7:6(6)

Во втором раунде Ига сыграет против Дарьи Сэвилл (№95 WTA) или Эны Шибахары (№217 WTA).

Отметим, что Свёнтек – чемпионка US Open 2022. В этом году она защищает очки за четвертый раунд.