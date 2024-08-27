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US Open
27 августа 2024, 21:09 | Обновлено 27 августа 2024, 21:10
602
2

Свёнтек разобралась с «нейтральной» теннисисткой в первом раунде US Open

Первая ракетка мира остановила Камиллу Рахимову

27 августа 2024, 21:09 | Обновлено 27 августа 2024, 21:10
602
2
Свёнтек разобралась с «нейтральной» теннисисткой в первом раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стартовала с победы на Открытом чемпионате США по теннису.

В стартовом раунде полька обыграла лаки-лузера Камиллу Рахимова (№104 WTA).

US Open. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Камилла Рахимова – 6:4, 7:6(6)

Во втором раунде Ига сыграет против Дарьи Сэвилл (№95 WTA) или Эны Шибахары (№217 WTA).

Отметим, что Свёнтек – чемпионка US Open 2022. В этом году она защищает очки за четвертый раунд.

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Ига Свёнтек Камилла Рахимова US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
щось тяжко якось, а деякі думали, що тільки у наших спад, тут кожен фаворит може тупанути
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0
Nba37
Швентек слабо сыграла, 2 сет и вовсе могла проиграть 
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