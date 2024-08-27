US Open27 августа 2024, 21:09 | Обновлено 27 августа 2024, 21:10
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2
Свёнтек разобралась с «нейтральной» теннисисткой в первом раунде US Open
Первая ракетка мира остановила Камиллу Рахимову
27 августа 2024, 21:09 | Обновлено 27 августа 2024, 21:10
602
2
Первая ракетка мира Ига Свёнтек стартовала с победы на Открытом чемпионате США по теннису.
В стартовом раунде полька обыграла лаки-лузера Камиллу Рахимова (№104 WTA).
US Open. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Камилла Рахимова – 6:4, 7:6(6)
Во втором раунде Ига сыграет против Дарьи Сэвилл (№95 WTA) или Эны Шибахары (№217 WTA).
Отметим, что Свёнтек – чемпионка US Open 2022. В этом году она защищает очки за четвертый раунд.
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Комментарии 2
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щось тяжко якось, а деякі думали, що тільки у наших спад, тут кожен фаворит може тупанути
Швентек слабо сыграла, 2 сет и вовсе могла проиграть
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