МЮ продает хавбека в Наполи. Клуб не хотел отпускать воспитанника академии

Манчестер Юнайтед договорился о продаже хавбека Скотта Мактоминея в состав Наполи. Трансфер обойдется итальянскому клубу в 30 миллионов евро.

Сообщается, что МЮ не хотел бы отпускать игрока, но не может гарантировать воспитаннику своей академии время на поле.

В минувшем сезоне 27-летний шотландский футболист забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 43-х матчах.

Известно, что манчестерский клуб договорился с ПСЖ о подписании центрального полузащитника Мануэля Угарте.