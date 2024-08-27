Англия27 августа 2024, 14:48 | Обновлено 27 августа 2024, 15:39
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МЮ продает хавбека в Наполи. Клуб не хотел отпускать воспитанника академии
Мактоминей продолжит выступать за Наполи
27 августа 2024, 14:48 | Обновлено 27 августа 2024, 15:39
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Манчестер Юнайтед договорился о продаже хавбека Скотта Мактоминея в состав Наполи. Трансфер обойдется итальянскому клубу в 30 миллионов евро.
Сообщается, что МЮ не хотел бы отпускать игрока, но не может гарантировать воспитаннику своей академии время на поле.
В минувшем сезоне 27-летний шотландский футболист забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 43-х матчах.
Известно, что манчестерский клуб договорился с ПСЖ о подписании центрального полузащитника Мануэля Угарте.
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