Реал нашел в Арсенале замену для Лунина

Мадридский «Реал» интересуется эстонским вратарем лондонского «Арсенала» Карлом Хейном, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте один из вариантов для замены украинца Андрея Лунина, который, скорее всего, покинет королевский клуб следующим летом.

В сезоне 2024/25 Карл Хейн на правах аренды уже провел 2 матча в чемпионате Испании за «Вальядолид», пропустив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин не покинет «Реал» в это трансферное окно.