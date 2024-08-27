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  4. Реал нашел в Арсенале замену для Лунина
Испания
27 августа 2024, 14:38 |
438
0

Реал нашел в Арсенале замену для Лунина

Королевскому клубу нравится Карл Хейн

27 августа 2024, 14:38 |
438
0
Реал нашел в Арсенале замену для Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Хейн

Мадридский «Реал» интересуется эстонским вратарем лондонского «Арсенала» Карлом Хейном, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте один из вариантов для замены украинца Андрея Лунина, который, скорее всего, покинет королевский клуб следующим летом.

В сезоне 2024/25 Карл Хейн на правах аренды уже провел 2 матча в чемпионате Испании за «Вальядолид», пропустив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин не покинет «Реал» в это трансферное окно.

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Вальядолид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Андрей Лунин
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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