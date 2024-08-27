Реал нашел в Арсенале замену для Лунина
Королевскому клубу нравится Карл Хейн
Мадридский «Реал» интересуется эстонским вратарем лондонского «Арсенала» Карлом Хейном, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте один из вариантов для замены украинца Андрея Лунина, который, скорее всего, покинет королевский клуб следующим летом.
В сезоне 2024/25 Карл Хейн на правах аренды уже провел 2 матча в чемпионате Испании за «Вальядолид», пропустив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Ранее Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин не покинет «Реал» в это трансферное окно.
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