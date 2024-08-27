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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 14:06 | Обновлено 27 августа 2024, 14:25
102
1

Верес впервые забил Колосу в УПЛ

Безголевая серия ровенчан в матчах с ковалевцами завершилась на 593-й минуте

27 августа 2024, 14:06 | Обновлено 27 августа 2024, 14:25
102
1
Верес впервые забил Колосу в УПЛ
НК Верес

27-летний хавбек «Вереса» Владислав Шарай стал автором первого гола красно-черных в ворота «Колоса». Безголевая серия ровенчан в баталиях с ковалевцами длилась, начиная с 24 июля 2021 года, 593 минуты. Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в УПЛ имели только «Харьков» и «Олимпик» в поединках с «Динамо».

К слову, гол Шарая ко всему прочему оказался юбилейным для «Вереса» – 200-м в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Началась

Завершилась

Автор первого гола

720’*

Харьков

Динамо

16.10.2005

637’

Олимпик

Динамо

09.08.2014

13.05.2017

Михаил СЕРГИЙЧУК

593’

Верес

Колос

24.07.2021

26.08.2024

Владислав ШАРАЙ

578’

Нива Т

Динамо

20.04.1992

05.08.1994

Виталий РУДНИЦКИЙ

542’

Минай

Динамо

26.09.2020

30.07.2023

Вадим ВИТЕНЧУК

540’*

Ингулец

Колос

27.09.2020

445’

Таврия

Ильичевец

05.10.1997

24.07.1999

Алексей АНТЮХИН

426’

Буковина

Динамо

23.04.1992

25.09.1993

Леонид ФЕДОРОВ

430’

Александрия

Динамо

07.07.2001

16.07.2011

Андрей ЗАПОРОЖАН

421’

Харьков

Днепр

30.10.2005

21.07.2007

Андрей БЕРЕЗОВЧУК

* серия не закончена.

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цифры и факты Украинская Премьер-лига Верес Ровно Колос Ковалевка
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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apepa
Что происходит с Колосом? Игроки уходят из команды из-за разногласий с руководством. Сама команда деградирует с каждой игрой. В чем дело??
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