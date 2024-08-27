Верес впервые забил Колосу в УПЛ

27-летний хавбек «Вереса» Владислав Шарай стал автором первого гола красно-черных в ворота «Колоса». Безголевая серия ровенчан в баталиях с ковалевцами длилась, начиная с 24 июля 2021 года, 593 минуты. Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в УПЛ имели только «Харьков» и «Олимпик» в поединках с «Динамо».

К слову, гол Шарая ко всему прочему оказался юбилейным для «Вереса» – 200-м в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов

Серия Клуб Соперник Началась Завершилась Автор первого гола 720’* Харьков Динамо 16.10.2005 637’ Олимпик Динамо 09.08.2014 13.05.2017 Михаил СЕРГИЙЧУК 593’ Верес Колос 24.07.2021 26.08.2024 Владислав ШАРАЙ 578’ Нива Т Динамо 20.04.1992 05.08.1994 Виталий РУДНИЦКИЙ 542’ Минай Динамо 26.09.2020 30.07.2023 Вадим ВИТЕНЧУК 540’* Ингулец Колос 27.09.2020 445’ Таврия Ильичевец 05.10.1997 24.07.1999 Алексей АНТЮХИН 426’ Буковина Динамо 23.04.1992 25.09.1993 Леонид ФЕДОРОВ 430’ Александрия Динамо 07.07.2001 16.07.2011 Андрей ЗАПОРОЖАН 421’ Харьков Днепр 30.10.2005 21.07.2007 Андрей БЕРЕЗОВЧУК

* серия не закончена.