Верес впервые забил Колосу в УПЛ
Безголевая серия ровенчан в матчах с ковалевцами завершилась на 593-й минуте
27-летний хавбек «Вереса» Владислав Шарай стал автором первого гола красно-черных в ворота «Колоса». Безголевая серия ровенчан в баталиях с ковалевцами длилась, начиная с 24 июля 2021 года, 593 минуты. Более продолжительные стартовые серии без забитых мячей во встречах двух клубов в УПЛ имели только «Харьков» и «Олимпик» в поединках с «Динамо».
К слову, гол Шарая ко всему прочему оказался юбилейным для «Вереса» – 200-м в чемпионатах Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные стартовые безголевые серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Началась
|
Завершилась
|
Автор первого гола
|
720’*
|
Харьков
|
Динамо
|
16.10.2005
|
|
|
637’
|
Олимпик
|
Динамо
|
09.08.2014
|
13.05.2017
|
Михаил СЕРГИЙЧУК
|
593’
|
Верес
|
Колос
|
24.07.2021
|
26.08.2024
|
Владислав ШАРАЙ
|
578’
|
Нива Т
|
Динамо
|
20.04.1992
|
05.08.1994
|
Виталий РУДНИЦКИЙ
|
542’
|
Минай
|
Динамо
|
26.09.2020
|
30.07.2023
|
Вадим ВИТЕНЧУК
|
540’*
|
Ингулец
|
Колос
|
27.09.2020
|
|
|
445’
|
Таврия
|
Ильичевец
|
05.10.1997
|
24.07.1999
|
Алексей АНТЮХИН
|
426’
|
Буковина
|
Динамо
|
23.04.1992
|
25.09.1993
|
Леонид ФЕДОРОВ
|
430’
|
Александрия
|
Динамо
|
07.07.2001
|
16.07.2011
|
Андрей ЗАПОРОЖАН
|
421’
|
Харьков
|
Днепр
|
30.10.2005
|
21.07.2007
|
Андрей БЕРЕЗОВЧУК
* серия не закончена.
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