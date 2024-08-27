В Реале не будет. Конкурент Лунина переходит в состав Борнмута

Вратарь Кепа Аррисабалага проходит медосмотр в Борнмуте и в ближайшее время присоединится к составу команды АПЛ.

Минувший сезон испанский кипер на правах аренды из Челси выступал за Реал, однако мадридской команде уже не нужен. Ранее сообщалось, что Кепа останется, если уйдет Андрей Лунин.

Очевидно, украинец остается, а Кепа на правах аренды переходит в Борнмут, где выступает еще один игрок сборной Украины, защитник Илья Забарный.

Аррисабалага в минувшем сезоне провел 20 матчей.