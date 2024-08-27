Англия27 августа 2024, 14:28 | Обновлено 27 августа 2024, 14:41
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В Реале не будет. Конкурент Лунина переходит в состав Борнмута
Кепа Аррисабалага возвращается в АПЛ
27 августа 2024, 14:28 | Обновлено 27 августа 2024, 14:41
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Вратарь Кепа Аррисабалага проходит медосмотр в Борнмуте и в ближайшее время присоединится к составу команды АПЛ.
Минувший сезон испанский кипер на правах аренды из Челси выступал за Реал, однако мадридской команде уже не нужен. Ранее сообщалось, что Кепа останется, если уйдет Андрей Лунин.
Очевидно, украинец остается, а Кепа на правах аренды переходит в Борнмут, где выступает еще один игрок сборной Украины, защитник Илья Забарный.
Аррисабалага в минувшем сезоне провел 20 матчей.
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