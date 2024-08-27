Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале не будет. Конкурент Лунина переходит в состав Борнмута
Англия
27 августа 2024, 14:28 | Обновлено 27 августа 2024, 14:41
791
0

В Реале не будет. Конкурент Лунина переходит в состав Борнмута

Кепа Аррисабалага возвращается в АПЛ

27 августа 2024, 14:28 | Обновлено 27 августа 2024, 14:41
791
0
В Реале не будет. Конкурент Лунина переходит в состав Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Вратарь Кепа Аррисабалага проходит медосмотр в Борнмуте и в ближайшее время присоединится к составу команды АПЛ.

Минувший сезон испанский кипер на правах аренды из Челси выступал за Реал, однако мадридской команде уже не нужен. Ранее сообщалось, что Кепа останется, если уйдет Андрей Лунин.

Очевидно, украинец остается, а Кепа на правах аренды переходит в Борнмут, где выступает еще один игрок сборной Украины, защитник Илья Забарный.

Аррисабалага в минувшем сезоне провел 20 матчей.

По теме:
МЮ продает хавбека в Наполи. Клуб не хотел отпускать воспитанника академии
Реал нашел в Арсенале замену для Лунина
Бавария получила от саудов предложение о продаже одного из лидером команды
Челси Борнмут Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ Андрей Лунин
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
Теннис | 26 августа 2024, 19:59 0
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024

Мария Саккари проиграла первый сет Ван Яфань и отказалась от дальнейшей борьбы

Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Бокс | 27 августа 2024, 07:25 10
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата

Александр объяснил свое решение

Партнер для Довбика. Рома подпишет защитника за 22+3 миллиона евро
Футбол | 27.08.2024, 13:49
Партнер для Довбика. Рома подпишет защитника за 22+3 миллиона евро
Партнер для Довбика. Рома подпишет защитника за 22+3 миллиона евро
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
Футбол | 27.08.2024, 09:11
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Футбол | 27.08.2024, 09:25
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 18
Футбол
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
25.08.2024, 21:11 7
Хоккей
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
25.08.2024, 18:05 74
Футбол
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
26.08.2024, 07:33 1
Бокс
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
27.08.2024, 07:49 35
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
27.08.2024, 06:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем