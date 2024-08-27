Украина. Премьер лига27 августа 2024, 14:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого латвийского форварда
Даниелс Радзениекс перебрался в Украину
27 августа 2024, 14:10 |
664
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Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с 18-летним нападающим Даниелсом Радзениексом. Договор подписан на 3 года, но сообщается, что пока игрок будет выступать за вторую команду житомирцев.
Радзениекс в Латвии играл за команду «Супер Нова».
Вызывался в сборную Латвии U-19, за которую провел 2 матча и забил 2 гола.
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