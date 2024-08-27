ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого латвийского форварда

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с 18-летним нападающим Даниелсом Радзениексом. Договор подписан на 3 года, но сообщается, что пока игрок будет выступать за вторую команду житомирцев.

Радзениекс в Латвии играл за команду «Супер Нова».

Вызывался в сборную Латвии U-19, за которую провел 2 матча и забил 2 гола.

