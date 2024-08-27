Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого латвийского форварда
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 14:10 |
664
2

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого латвийского форварда

Даниелс Радзениекс перебрался в Украину

27 августа 2024, 14:10 |
664
2
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало молодого латвийского форварда
ФК Полесье

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с 18-летним нападающим Даниелсом Радзениексом. Договор подписан на 3 года, но сообщается, что пока игрок будет выступать за вторую команду житомирцев.

Радзениекс в Латвии играл за команду «Супер Нова».

Вызывался в сборную Латвии U-19, за которую провел 2 матча и забил 2 гола.

По теме:
МЮ продает хавбека в Наполи. Клуб не хотел отпускать воспитанника академии
Реал нашел в Арсенале замену для Лунина
В Реале не будет. Конкурент Лунина переходит в состав Борнмута
Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»
Футбол | 26 августа 2024, 21:25 3
Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»
Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»

Бабич оценил поражение в матче УПЛ

Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука
Футбол | 27 августа 2024, 10:09 8
Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука
Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука

Хосе Луис Мендилибар надеется, что забитый мяч психологически поможет украинцу

«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Футбол | 27.08.2024, 07:49
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал еще одного вратаря за 20 миллионов евро
Футбол | 27.08.2024, 13:09
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал еще одного вратаря за 20 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал еще одного вратаря за 20 миллионов евро
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Футбол | 27.08.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Полесье настраиваецца на золотые медали. Только на золотые!
Ответить
0
Макс Максов
Одразу чомусь згадався Верпаковскіс...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 2
Футбол
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 14
Другие виды
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
25.08.2024, 09:41 2
Бокс
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
25.08.2024, 21:11 7
Хоккей
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 34
Футбол
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
25.08.2024, 18:05 74
Футбол
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
26.08.2024, 22:37 9
Футбол
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
26.08.2024, 14:09 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем