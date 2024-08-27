Левый берег открыл голевой счет в элитном дивизионе
Свой первый мяч в УПЛ левобережцы забили на 299-й минуте, начиная с дебюта
Только в четвертом туре болельщики «Левого берега» дождались первого гола своей команды в чемпионатах Украины. Его автором на 299-й минуте, начиная с дебюта в элитном дивизионе, стал Андрей Якимив. В истории УПЛ больше времени на премьерный мяч понадобилось только двум клубам-новичкам – «Прикарпатью» и «Борисфену».
К слову, Андрей Якимив забил в чемпионатах Украины после паузы в 7 лет 41 день. Единственный до сего времени раз он поражал ворота соперников 16 июля 2017 года в гостевом поединке каменской «Стали», чьи ряды он тогда защищал, с «Зарей» (1:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные мячи клубов-дебютантов УПЛ
|
Мин.
|
Клуб
|
Автор гола
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
535'
|
Прикарпатье
|
Валерий ЛАХМАЙ
|
30.03.1992
|
Одесса (д)
|
1:0
|
428'
|
Борисфен
|
Сергей КОЗЫРЬ
|
03.08.2003
|
Звезда (г)
|
1:1
|
299'
|
Левый берег
|
Андрей ЯКИМИВ
|
26.08.2024
|
Черноморец (д)
|
1:0
|
278'
|
Заря
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
27.03.1992
|
Нефтяник (д)
|
3:0
|
275'
|
Нива В
|
Николай ЛИТВИН
|
27.03.1992
|
Карпаты (д)
|
3:0
|
262'
|
Одесса
|
Дмитрий ТУТИЧЕНКО
|
23.03.1992
|
Динамо (д)
|
1:3
|
251'
|
Севастополь
|
Игорь О. ХУДОБЯК
|
24.07.2010
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
178'
|
Олимпик
|
Владимир ЛЫСЕНКО
|
03.08.2014
|
Заря (д)
|
1:0
|
171'
|
Звезда
|
Юрий БЕЛИЧЕНКО
|
29.07.1995
|
Черноморец (г)
|
1:1
|
167'
|
ЦСКА
|
Сергей ДИРЯВКА
|
29.07.1995
|
Кремень (д)
|
1:1
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