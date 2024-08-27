Левый берег открыл голевой счет в элитном дивизионе

Только в четвертом туре болельщики «Левого берега» дождались первого гола своей команды в чемпионатах Украины. Его автором на 299-й минуте, начиная с дебюта в элитном дивизионе, стал Андрей Якимив. В истории УПЛ больше времени на премьерный мяч понадобилось только двум клубам-новичкам – «Прикарпатью» и «Борисфену».

К слову, Андрей Якимив забил в чемпионатах Украины после паузы в 7 лет 41 день. Единственный до сего времени раз он поражал ворота соперников 16 июля 2017 года в гостевом поединке каменской «Стали», чьи ряды он тогда защищал, с «Зарей» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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