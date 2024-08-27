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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 13:48 | Обновлено 27 августа 2024, 14:00
114
1

Левый берег открыл голевой счет в элитном дивизионе

Свой первый мяч в УПЛ левобережцы забили на 299-й минуте, начиная с дебюта

27 августа 2024, 13:48 | Обновлено 27 августа 2024, 14:00
114
1
Левый берег открыл голевой счет в элитном дивизионе
ФК Левый берег. Андрей Якимив

Только в четвертом туре болельщики «Левого берега» дождались первого гола своей команды в чемпионатах Украины. Его автором на 299-й минуте, начиная с дебюта в элитном дивизионе, стал Андрей Якимив. В истории УПЛ больше времени на премьерный мяч понадобилось только двум клубам-новичкам – «Прикарпатью» и «Борисфену».

К слову, Андрей Якимив забил в чемпионатах Украины после паузы в 7 лет 41 день. Единственный до сего времени раз он поражал ворота соперников 16 июля 2017 года в гостевом поединке каменской «Стали», чьи ряды он тогда защищал, с «Зарей» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные мячи клубов-дебютантов УПЛ

Мин.

Клуб

Автор гола

Дата

Соперник

Счет

535'

Прикарпатье

Валерий ЛАХМАЙ

30.03.1992

Одесса (д)

1:0

428'

Борисфен

Сергей КОЗЫРЬ

03.08.2003

Звезда (г)

1:1

299'

Левый берег

Андрей ЯКИМИВ

26.08.2024

Черноморец (д)

1:0

278'

Заря

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

27.03.1992

Нефтяник (д)

3:0

275'

Нива В

Николай ЛИТВИН

27.03.1992

Карпаты (д)

3:0

262'

Одесса

Дмитрий ТУТИЧЕНКО

23.03.1992

Динамо (д)

1:3

251'

Севастополь

Игорь О. ХУДОБЯК

24.07.2010

Арсенал (г)

1:0

178'

Олимпик

Владимир ЛЫСЕНКО

03.08.2014

Заря (д)

1:0

171'

Звезда

Юрий БЕЛИЧЕНКО

29.07.1995

Черноморец (г)

1:1

167'

ЦСКА

Сергей ДИРЯВКА

29.07.1995

Кремень (д)

1:1
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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apepa
Там за секунду до удара вроде нарушение было в штрафной... Судья закрыл на это свои бесстыжие карие глаза. Наверное Павлов поработал с ним.
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