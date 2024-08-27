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  4. ВИДЕО. 16-летняя американка обыграла 42-ю ракетку мира на US Open
US Open
27 августа 2024, 13:55 |
173
0

ВИДЕО. 16-летняя американка обыграла 42-ю ракетку мира на US Open

Ива Йович остановила Магду Линетт

27 августа 2024, 13:55 |
173
0
ВИДЕО. 16-летняя американка обыграла 42-ю ракетку мира на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

Cамая молодая теннисистка в сетке женского одиночного разряда US Open 2024 Ива Йович (№389 WTA) провела и выиграла первый матч в основе турнира Grand Slam.

16-летняя представительница США в первом круге разобралась с полькой Магдой Линетт (№42 WTA) – 6:4, 6:3.

Далее Йович, который организаторы выдали уайлд-карл в основу, сыграет с Екатериной Александровой.

Отметим, что на счету американки есть 1 титул ITF и две победы на юниорских турнирах Grand Slam в парном разряде.

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US Open 2024 Магда Линетт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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