Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола
Чтобы отыграться «Александрии» понадобилось всего 23 минуты
«Шахтер» впервые потерпел поражение в чемпионатах Украины, имея фору в два гола. В свою очередь «Александрия» впервые сумела отпраздновать викторию, уступая соперникам два мяча по ходу встречи. Причем, чтобы выйти вперед, черно-желто-зеленым хватило всего 23-х минут.
В истории УПЛ меньше времени на отыгрыш двух голов понадобилось только четырем клубам – «Олимпику», «Шахтеру» (дважды), «Карпатам» и запорожскому «Металлургу».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые волевые победы при форе в два гола
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Время на
|
Минута
|
|
Счет
|
|
|
|
отыгрыш
|
П2
|
ВВ
|
|
11.03.2017
|
Олимпик
|
Ворскла (д)
|
12’
|
60’
|
72’
|
3:2
|
30.03.2013
|
Шахтер
|
Металлист (г)
|
13’
|
32’
|
45’
|
4:2
|
20.06.2000
|
Шахтер
|
Звезда (г)
|
16’
|
17’
|
33’
|
6:2
|
14.05.2017
|
Карпаты
|
Днепр (г)
|
20’
|
54’
|
74’
|
3:2
|
22.05.2004
|
Металлург З
|
Оболонь (д)
|
22’
|
57’
|
79’
|
3:2
|
22.07.2000
|
Таврия
|
Сталь А (д)
|
23’
|
40’
|
63’
|
3:2
|
24.08.2024
|
Александрия
|
Шахтер (д)
|
23’
|
25’
|
48’
|
4:3
|
26.07.2015
|
Днепр
|
Черноморец (д)
|
26’
|
52’
|
78’
|
4:2
|
08.06.1998
|
ЦСКА
|
Металлург Д (д)
|
28’
|
62’
|
90’
|
3:2
|
11.03.2012
|
Таврия
|
Карпаты (г)
|
28’
|
48’
|
76’
|
3:2
П2 - второй пропущенный мяч; ВВ - вышли вперед.
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