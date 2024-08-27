Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола

«Шахтер» впервые потерпел поражение в чемпионатах Украины, имея фору в два гола. В свою очередь «Александрия» впервые сумела отпраздновать викторию, уступая соперникам два мяча по ходу встречи. Причем, чтобы выйти вперед, черно-желто-зеленым хватило всего 23-х минут.

В истории УПЛ меньше времени на отыгрыш двух голов понадобилось только четырем клубам – «Олимпику», «Шахтеру» (дважды), «Карпатам» и запорожскому «Металлургу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые волевые победы при форе в два гола

Дата Клуб Соперник Время на Минута Счет отыгрыш П2 ВВ 11.03.2017 Олимпик Ворскла (д) 12’ 60’ 72’ 3:2 30.03.2013 Шахтер Металлист (г) 13’ 32’ 45’ 4:2 20.06.2000 Шахтер Звезда (г) 16’ 17’ 33’ 6:2 14.05.2017 Карпаты Днепр (г) 20’ 54’ 74’ 3:2 22.05.2004 Металлург З Оболонь (д) 22’ 57’ 79’ 3:2 22.07.2000 Таврия Сталь А (д) 23’ 40’ 63’ 3:2 24.08.2024 Александрия Шахтер (д) 23’ 25’ 48’ 4:3 26.07.2015 Днепр Черноморец (д) 26’ 52’ 78’ 4:2 08.06.1998 ЦСКА Металлург Д (д) 28’ 62’ 90’ 3:2 11.03.2012 Таврия Карпаты (г) 28’ 48’ 76’ 3:2

П2 - второй пропущенный мяч; ВВ - вышли вперед.