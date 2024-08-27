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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 13:04 | Обновлено 27 августа 2024, 13:08
66
0

Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола

Чтобы отыграться «Александрии» понадобилось всего 23 минуты

27 августа 2024, 13:04 | Обновлено 27 августа 2024, 13:08
66
0
Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола

«Шахтер» впервые потерпел поражение в чемпионатах Украины, имея фору в два гола. В свою очередь «Александрия» впервые сумела отпраздновать викторию, уступая соперникам два мяча по ходу встречи. Причем, чтобы выйти вперед, черно-желто-зеленым хватило всего 23-х минут.

В истории УПЛ меньше времени на отыгрыш двух голов понадобилось только четырем клубам – «Олимпику», «Шахтеру» (дважды), «Карпатам» и запорожскому «Металлургу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые волевые победы при форе в два гола

Дата

Клуб

Соперник

Время на

Минута

Счет

отыгрыш

П2

ВВ

11.03.2017

Олимпик

Ворскла (д)

12’

60’

72’

3:2

30.03.2013

Шахтер

Металлист (г)

13’

32’

45’

4:2

20.06.2000

Шахтер

Звезда (г)

16’

17’

33’

6:2

14.05.2017

Карпаты

Днепр (г)

20’

54’

74’

3:2

22.05.2004

Металлург З

Оболонь (д)

22’

57’

79’

3:2

22.07.2000

Таврия

Сталь А (д)

23’

40’

63’

3:2

24.08.2024

Александрия

Шахтер (д)

23’

25’

48’

4:3

26.07.2015

Днепр

Черноморец (д)

26’

52’

78’

4:2

08.06.1998

ЦСКА

Металлург Д (д)

28’

62’

90’

3:2

11.03.2012

Таврия

Карпаты (г)

28’

48’

76’

3:2

П2 - второй пропущенный мяч; ВВ - вышли вперед.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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