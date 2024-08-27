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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 12:52 | Обновлено 27 августа 2024, 13:02
46
0

Александрия, победив Шахтер, отпраздновала волевой юбилей

Черно-желто-зеленые одержали 10-ю волевую победу в УПЛ

27 августа 2024, 12:52 | Обновлено 27 августа 2024, 13:02
46
0
Александрия, победив Шахтер, отпраздновала волевой юбилей
ФК Александрия

В матче с «Шахтером» (4:3) «Александрия» отпраздновала 10-ю волевую викторию в чемпионатах Украины. 6 раз черно-желто-зеленые, уступая соперникам в счете по ходу встречи, добивались успеха на своем поле и 4 – в гостях.

7 волевых побед александрийцы одержали при Владимире Шаране, по 1-й – при Романе Покоре, Юрии Гуре и Руслане Ротане, для которого, к слову, игра с горняками стала 50-й в УПЛ на тренерском посту (+14=21-15, 57-59).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 волевых побед Александрии в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Александрии

Соперник

Счет

1.

29.09.2001

Роман ПОКОРА

Закарпатье

4:2 (д)

2.

25.09.2016

Владимир ШАРАН

Карпаты

3:2 (д)

3.

19.11.2016

Владимир ШАРАН

Заря

2:1 (г)

4.

28.04.2018

Владимир ШАРАН

Карпаты

2:1 (г)

5.

29.09.2018

Владимир ШАРАН

Олимпик

3:2 (г)

6.

06.10.2018

Владимир ШАРАН

Черноморец

3:2 (д)

7.

14.03.2020

Владимир ШАРАН

Колос

4:2 (д)

8.

16.07.2020

Владимир ШАРАН

Десна

3:1 (г)

9.

25.09.2021

Юрий ГУРА

Мариуполь

2:1 (д)

10.

24.08.2024

Руслан РОТАНЬ

Шахтер

4:3 (д)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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