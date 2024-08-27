Александрия, победив Шахтер, отпраздновала волевой юбилей
Черно-желто-зеленые одержали 10-ю волевую победу в УПЛ
В матче с «Шахтером» (4:3) «Александрия» отпраздновала 10-ю волевую викторию в чемпионатах Украины. 6 раз черно-желто-зеленые, уступая соперникам в счете по ходу встречи, добивались успеха на своем поле и 4 – в гостях.
7 волевых побед александрийцы одержали при Владимире Шаране, по 1-й – при Романе Покоре, Юрии Гуре и Руслане Ротане, для которого, к слову, игра с горняками стала 50-й в УПЛ на тренерском посту (+14=21-15, 57-59).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 волевых побед Александрии в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Александрии
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
29.09.2001
|
Роман ПОКОРА
|
Закарпатье
|
4:2 (д)
|
2.
|
25.09.2016
|
Владимир ШАРАН
|
Карпаты
|
3:2 (д)
|
3.
|
19.11.2016
|
Владимир ШАРАН
|
Заря
|
2:1 (г)
|
4.
|
28.04.2018
|
Владимир ШАРАН
|
Карпаты
|
2:1 (г)
|
5.
|
29.09.2018
|
Владимир ШАРАН
|
Олимпик
|
3:2 (г)
|
6.
|
06.10.2018
|
Владимир ШАРАН
|
Черноморец
|
3:2 (д)
|
7.
|
14.03.2020
|
Владимир ШАРАН
|
Колос
|
4:2 (д)
|
8.
|
16.07.2020
|
Владимир ШАРАН
|
Десна
|
3:1 (г)
|
9.
|
25.09.2021
|
Юрий ГУРА
|
Мариуполь
|
2:1 (д)
|
10.
|
24.08.2024
|
Руслан РОТАНЬ
|
Шахтер
|
4:3 (д)
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