Александрия, победив Шахтер, отпраздновала волевой юбилей

В матче с «Шахтером» (4:3) «Александрия» отпраздновала 10-ю волевую викторию в чемпионатах Украины. 6 раз черно-желто-зеленые, уступая соперникам в счете по ходу встречи, добивались успеха на своем поле и 4 – в гостях.

7 волевых побед александрийцы одержали при Владимире Шаране, по 1-й – при Романе Покоре, Юрии Гуре и Руслане Ротане, для которого, к слову, игра с горняками стала 50-й в УПЛ на тренерском посту (+14=21-15, 57-59).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 волевых побед Александрии в чемпионатах Украины