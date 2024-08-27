ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал еще одного вратаря за 20 миллионов евро
Однако Майк Пендерс останется в «Генке» до лета 2025 года.
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании бельгийского вратаря «Генка» Майка Пендерса.
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Отмечается, что 19-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 8 следующих сезонов. Эту кампанию игрок проведет в «Генке» на правах аренды.
Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации в СМИ она составляет 20 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Майк Пендерс отыграл 2 матча (1 сухой) за взрослую команду «Генка», пропустив 3 гола.
Ранее «Челси» официально объявил о подписании Жоау Феликса.
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