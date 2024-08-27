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Англия
27 августа 2024, 13:09 | Обновлено 27 августа 2024, 13:10
1761
3

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал еще одного вратаря за 20 миллионов евро

Однако Майк Пендерс останется в «Генке» до лета 2025 года.

27 августа 2024, 13:09 | Обновлено 27 августа 2024, 13:10
1761
3
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал еще одного вратаря за 20 миллионов евро
ФК Челси. Майк Пендерс

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании бельгийского вратаря «Генка» Майка Пендерса.

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Отмечается, что 19-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 8 следующих сезонов. Эту кампанию игрок проведет в «Генке» на правах аренды.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации в СМИ она составляет 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Майк Пендерс отыграл 2 матча (1 сухой) за взрослую команду «Генка», пропустив 3 гола.

Ранее «Челси» официально объявил о подписании Жоау Феликса.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
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Умник
Официально домашняя лавка Сиэмфорд Бридж увеличена на 5 рядов, уважаемые болельщики просим вас с пониманиям отнестись к подписаниям игроков
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0
DK1961
В бывшей игрушке абрамовича наверное бабло ночью печатают, а потом скупают все, что никто не берет
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0
Serhii P.
"В сезоні 2024/25 Майк Пендерс відіграв 2 матчі (1 сухий) за дорослу команду «Генка», пропустивши 3 голи."
Серйозний аргумент, щоб платити 20 мільйонів євро за цього голкіпера 
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0
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