«Стать еще лучше». Яремчук отреагировал на свой первый гол за Олимпиакос

Украинский нападающий греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук отреагировал на свой первый гол за новый клуб в ворота «Калитеи» (2:1):

«Важная победа на домашнем стадионе. Доволен своим прогрессом в последние недели, работаю над тем, чтобы стать еще лучше. Спасибо Богу за помощь».

Напомним, Роман Яремчук присоединился к «Олимпиакосу» в конце июля 2024 года и подписал контракт на 4 сезона. В прошлой кампании греческий коллектив стал победителем Лиги конференций.

Ранее о первом голе Романа Яремчука за «Олимпиакос» высказался главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар.