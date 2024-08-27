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  4. «Стать еще лучше». Яремчук отреагировал на свой первый гол за Олимпиакос
Греция
27 августа 2024, 12:31 |
288
2

«Стать еще лучше». Яремчук отреагировал на свой первый гол за Олимпиакос

Украинский нападающий доволен своим прогрессом

27 августа 2024, 12:31 |
288
2
«Стать еще лучше». Яремчук отреагировал на свой первый гол за Олимпиакос
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

Украинский нападающий греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук отреагировал на свой первый гол за новый клуб в ворота «Калитеи» (2:1):

«Важная победа на домашнем стадионе. Доволен своим прогрессом в последние недели, работаю над тем, чтобы стать еще лучше. Спасибо Богу за помощь».

Напомним, Роман Яремчук присоединился к «Олимпиакосу» в конце июля 2024 года и подписал контракт на 4 сезона. В прошлой кампании греческий коллектив стал победителем Лиги конференций.

Ранее о первом голе Романа Яремчука за «Олимпиакос» высказался главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар.

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Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Nick.Grabowski
Лава запасних в Бенфіці.
Лава запасних в Брюгге.
Лава запасних у Валенсії.
Лава запасних в Олімпіакосі.
Чому деякі футболісти настільки .... ?
Куди далі покращуватися? 
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