«Стать еще лучше». Яремчук отреагировал на свой первый гол за Олимпиакос
Украинский нападающий доволен своим прогрессом
Украинский нападающий греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук отреагировал на свой первый гол за новый клуб в ворота «Калитеи» (2:1):
«Важная победа на домашнем стадионе. Доволен своим прогрессом в последние недели, работаю над тем, чтобы стать еще лучше. Спасибо Богу за помощь».
Напомним, Роман Яремчук присоединился к «Олимпиакосу» в конце июля 2024 года и подписал контракт на 4 сезона. В прошлой кампании греческий коллектив стал победителем Лиги конференций.
Ранее о первом голе Романа Яремчука за «Олимпиакос» высказался главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александрия, проигрывая в два мяча, нанесла сенсационное поражение Шахтеру
Украинский боксер не планирует уступать
Лава запасних в Брюгге.
Лава запасних у Валенсії.
Лава запасних в Олімпіакосі.
Чому деякі футболісти настільки .... ?
Куди далі покращуватися?