Иван ГЕЦКО: «У Динамо еще есть шанс сорвать джек-пот»

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от повторного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу между «Зальцбургом» и «Динамо», который состоится сегодня в Австрии:

– Динамовцам по большому счету, терять особо нечего, ведь они уже гарантировали себе евро кубковую осень. Как минимум, это будет Лига Европы, но могут еще сорвать джек-пот и пробиться в основную часть Лиги чемпионов. Прежде всего, все зависит от них самих.

– Тогда уточните, что должно произойти после – 0:2 в первом матче в Люблине, чтобы в Австрии подопечные Александра Шовковского взяли реванш с нужным счетом?

– У них были надлежащие условия для подготовки к противостоянию. На стороне динамовцев – опыт, все же, «Зальцбург» – очень молодая команда и украинский клуб знает, как достичь желаемого. Прежде всего, ставка будет сделана на быстрый гол, на интенсивность, высокий прессинг. И если повезет забить, то сразу вернется интрига и возможные варианты.

– Вы сказали, если повезет забить.

– К сожалению, в Люблине были серьёзные проблемы с реализацией, вспомните, какие моменты были у Ярмоленко. А наконечник – Ванат – сдал, хотя я был уверен, что будет прибавлять. Видимо, не хватает характера. Все же, надеюсь, что Ярмоленко исправит прицел, возможно, пригодится «пушка» Пихаленка.

– Изменения в стартовом составе киевлян будут по сравнению с первым матчем в Люблине?

– Думаю, что Тымчик сыграет вместо Караваева, который еще раз доказал, что является человеком настроения, то сыграет удачно, то бездарно. А скоростные качества Тымчика будут сегодня нужны киевлянам. Появление Волошина возможно во втором тайме, когда Ярмоленко устанет, или вместо Ваната.

– Тогда напоследок, верите ли вы в проход «Динамо»?

– Очень сложный вопрос. Это мы рассматривали варианты со стороны «Динамо», но и «горожане» хотят засветиться в самом престижном европейском футбольном турнире, они хорошо обучены, заточены на атаку, хотя также не безгрешны в обороне. Поэтому, многое будет зависеть от того, кто эффективнее использует ошибки соперника. У динамовцев еще есть шансы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, но они незначительны.

Ранее мы сообщали, что бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко за первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбург» (0:2).