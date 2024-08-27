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  4. Свитолина оценила непростой старт на US Open после ракетного удара россиян
US Open
27 августа 2024, 11:29 |
582
0

Свитолина оценила непростой старт на US Open после ракетного удара россиян

Элина рассказала, влияют ли на ее игру новости об обстрелах

27 августа 2024, 11:29 |
582
0
Свитолина оценила непростой старт на US Open после ракетного удара россиян
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о непростом старте на US Open в день, когда российская армия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения.

«Всегда нелегко играть первые матчи, они могут быть довольно непростыми. Моя соперница также играла хорошо. У меня был очень короткий переход с турнира в Монтеррее на US Open. Я тренировалась один час накануне, поэтому у меня было не так много времени на корте, но сегодня его было достаточно.

Я видела новости, я знаю, что было более 100 ракет... Это очень тяжело. Я постоянно проверяла новости. Мне было очень-очень грустно видеть, что происходило сегодня, что происходит каждый день. Этот день был очень, очень тяжелым для украинцев. Это просто катастрофа, если честно, просыпаться и видеть такие новости, что украинцы так страдают.

Влияет ли это на мою игру? Я стараюсь переключаться, конечно, но когда ты просыпаешься и сразу же видишь такие плохие новости, то это влияет морально, ты об этом думаешь. Особенно, когда что-то не так, это естественно. В некоторые моменты, бывает, так, что это очень на меня влияет. На Уимблдоне было очень сложно... Когда это касается детей, невинных людей, это для меня очень тяжело... Чрезвычайно», – сказала Свитолина.

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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