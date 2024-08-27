Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру:

«Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию, через два или три года... Но, вероятно, я закончу карьеру здесь, в «Аль-Насри». Я очень счастлив в этом клубе, также я хорошо чувствую себя в этой стране. Я рад играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать».