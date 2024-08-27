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Саудовская Аравия
27 августа 2024, 10:38 | Обновлено 27 августа 2024, 10:59
1612
1

Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру

Португальский нападающий думает, что «повесит бутсы на гвоздь» в «Аль-Насре»

27 августа 2024, 10:38 | Обновлено 27 августа 2024, 10:59
1612
1
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру:

«Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию, через два или три года... Но, вероятно, я закончу карьеру здесь, в «Аль-Насри». Я очень счастлив в этом клубе, также я хорошо чувствую себя в этой стране. Я рад играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать».

В этом сезоне 39-летний Криштиану Роналду провел 3 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее Криштиану Роналду признался, планирует ли он стать профессиональным тренером после завершения футбольной карьеры.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу завершение карьеры
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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luceorius
 В тому Аль-Насрі можна зазіхнути і на рекорд футбольного довголіття.
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