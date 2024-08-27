Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Португальский нападающий думает, что «повесит бутсы на гвоздь» в «Аль-Насре»
Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру:
«Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию, через два или три года... Но, вероятно, я закончу карьеру здесь, в «Аль-Насри». Я очень счастлив в этом клубе, также я хорошо чувствую себя в этой стране. Я рад играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать».
В этом сезоне 39-летний Криштиану Роналду провел 3 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее Криштиану Роналду признался, планирует ли он стать профессиональным тренером после завершения футбольной карьеры.
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