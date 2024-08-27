Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался относительно первого забитого гола украинского нападающего Романа Яремчука:

«Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков, или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый, кто сыграл в этом матче, должен совершенствоваться.

Например, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же самое касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет его психологии».

Первый гол Романа Яремчука за «Олимпиакос» принес команде победу над «Калитеей» – 2:1.