Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука
Хосе Луис Мендилибар надеется, что забитый мяч психологически поможет украинцу
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался относительно первого забитого гола украинского нападающего Романа Яремчука:
«Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков, или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый, кто сыграл в этом матче, должен совершенствоваться.
Например, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же самое касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет его психологии».
Первый гол Романа Яремчука за «Олимпиакос» принес команде победу над «Калитеей» – 2:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александрия, проигрывая в два мяча, нанесла сенсационное поражение Шахтеру
Элина одолела Марию Лурдес Карле в 1-м раунде американского мейджора в трех сетах