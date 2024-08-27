Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука
Греция
27 августа 2024, 10:09 |
74
0

Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука

Хосе Луис Мендилибар надеется, что забитый мяч психологически поможет украинцу

27 августа 2024, 10:09 |
74
0
Тренер Олимпиакоса оценил значимость первого гола Яремчука
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался относительно первого забитого гола украинского нападающего Романа Яремчука:

«Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков, или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый, кто сыграл в этом матче, должен совершенствоваться.

Например, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же самое касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет его психологии».

Первый гол Романа Яремчука за «Олимпиакос» принес команде победу над «Калитеей» – 2:1.

По теме:
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Яремчук дебютировал за Олимпиакос в чемпионате Греции
Бавария победила Тоттенхэм в игре за трофей, Яремчук не забил за Олимпиакос
Хосе Луис Мендилибар Олимпиакос Пирей Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Олимпиакос
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Футбол | 27 августа 2024, 06:23 1
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура

Александрия, проигрывая в два мяча, нанесла сенсационное поражение Шахтеру

Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Теннис | 26 августа 2024, 20:30 17
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open

Элина одолела Марию Лурдес Карле в 1-м раунде американского мейджора в трех сетах

«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Футбол | 27.08.2024, 07:49
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
Футбол | 27.08.2024, 07:30
«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
«Иначе не будет!» Сабо рассказал, как Динамо может обыграть Зальцбург
Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC
Футбол | 27.08.2024, 07:50
Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC
Солидный апгрейд. Известен рейтинг Лунина в новой части EA FC
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
25.08.2024, 18:57 17
Футбол
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
26.08.2024, 14:51
Футбол
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 34
Футбол
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 14
Другие виды
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
25.08.2024, 21:11 7
Хоккей
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
25.08.2024, 09:41 2
Бокс
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем