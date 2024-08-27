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Англия
27 августа 2024, 08:53 | Обновлено 27 августа 2024, 08:54
587
0

Показана карточка Мудрика в EA FC 25. Увеличился ли рейтинг?

Украинский вингер «Челси» стал лучше на 2 балла

27 августа 2024, 08:53 | Обновлено 27 августа 2024, 08:54
587
0
Показана карточка Мудрика в EA FC 25. Увеличился ли рейтинг?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 26 августа 2024 года, инсайдеры «слили» официальные рейтинг футболистов лондонского «Челси» в новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик получил золотую карточку с рейтингом 77. В прошлой части популярной игры разработчики оценивали его в 75 баллов, то есть 23-летний игрок получил апгрейд в 2 пункта.

Михаил Мудрик провел 31 матч за «Челси» в прошлом сезоне АПЛ. На счету украинца 5 голов и 2 результативные передачи.

Ранее стал известен рейтинг украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в EA FC 25.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу EA Sports FC
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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