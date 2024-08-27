Показана карточка Мудрика в EA FC 25. Увеличился ли рейтинг?
Украинский вингер «Челси» стал лучше на 2 балла
В понедельник, 26 августа 2024 года, инсайдеры «слили» официальные рейтинг футболистов лондонского «Челси» в новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик получил золотую карточку с рейтингом 77. В прошлой части популярной игры разработчики оценивали его в 75 баллов, то есть 23-летний игрок получил апгрейд в 2 пункта.
Михаил Мудрик провел 31 матч за «Челси» в прошлом сезоне АПЛ. На счету украинца 5 голов и 2 результативные передачи.
Ранее стал известен рейтинг украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в EA FC 25.
🚨🔵 Chelsea ratings in FC 25— Donk (@DonkTrading) August 26, 2024
Not a single walkout 🥶💀
👀 @CFCPys @CFC_Janty #FC25 pic.twitter.com/D2WA3ye9Rt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший главный тренер «Динамо» считает, что Андрей не способен играть с первых минут
Александр объяснил свое решение