Показана карточка Мудрика в EA FC 25. Увеличился ли рейтинг?

В понедельник, 26 августа 2024 года, инсайдеры «слили» официальные рейтинг футболистов лондонского «Челси» в новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик получил золотую карточку с рейтингом 77. В прошлой части популярной игры разработчики оценивали его в 75 баллов, то есть 23-летний игрок получил апгрейд в 2 пункта.

Михаил Мудрик провел 31 матч за «Челси» в прошлом сезоне АПЛ. На счету украинца 5 голов и 2 результативные передачи.

Ранее стал известен рейтинг украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в EA FC 25.