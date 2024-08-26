Чемпион US Open 2020 сыграл последний матч на турнирах Grand Slam
Доминик Тим проиграл Бену Шелтону
Австрийский теннисист Доминик Тим проиграл американцу Бену Шелтону в первом круге US Open – 4:6, 2:6, 2:6.
30-летний австриец провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam. Его последним турниром станет турнир ATP 500 в Вене.
Отметим, что Тим – чемпион Открытого чемпионата США 2020 года. Также он трижды играл в финалах других мейджоров: Ролан Гаррос 2018 и 2019, а также Australian Open-2020.
После победы на US Open 2020 и травмы запястья Доминик так и не смог вернуться на прежний уровень.
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