Чемпион US Open 2020 сыграл последний матч на турнирах Grand Slam

Австрийский теннисист Доминик Тим проиграл американцу Бену Шелтону в первом круге US Open – 4:6, 2:6, 2:6.

30-летний австриец провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam. Его последним турниром станет турнир ATP 500 в Вене.

Отметим, что Тим – чемпион Открытого чемпионата США 2020 года. Также он трижды играл в финалах других мейджоров: Ролан Гаррос 2018 и 2019, а также Australian Open-2020.

После победы на US Open 2020 и травмы запястья Доминик так и не смог вернуться на прежний уровень.