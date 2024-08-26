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US Open
26 августа 2024, 23:59 | Обновлено 27 августа 2024, 00:00
148
0

Чемпион US Open 2020 сыграл последний матч на турнирах Grand Slam

Доминик Тим проиграл Бену Шелтону

26 августа 2024, 23:59 | Обновлено 27 августа 2024, 00:00
148
0
Чемпион US Open 2020 сыграл последний матч на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим и Бен Шелтон

Австрийский теннисист Доминик Тим проиграл американцу Бену Шелтону в первом круге US Open – 4:6, 2:6, 2:6.

30-летний австриец провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam. Его последним турниром станет турнир ATP 500 в Вене.

Отметим, что Тим – чемпион Открытого чемпионата США 2020 года. Также он трижды играл в финалах других мейджоров: Ролан Гаррос 2018 и 2019, а также Australian Open-2020.

После победы на US Open 2020 и травмы запястья Доминик так и не смог вернуться на прежний уровень.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Доминик Тим Бен Шелтон US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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