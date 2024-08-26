Барселона может в ближайшее время зарегистрировать Ольмо

«Барселона» может зарегистрировать испанского полузащитника Дани Ольмо, каталонцы хотят осуществить это путем отмены регистрации травмированного защитника Андреаса Кристенсена.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, Ла Лига позволила отменить регистрацию датского защитника, выбывшего из-за травмы на долгий период. Это означает, что Дани Ольмо может сыграть в чемпионате Испании в ближайшее время. Испанский полузащитник, которого каталонцы подписали нынешним летом, уже пропустил 1-й тур Ла Лиги.

Данные Ольмо перешел в «Барселону» из «РБ Лейпцига» летом 2024 года за 55 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего победителя Евро-2024 в 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Ольмо провел за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.