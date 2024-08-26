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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 21:25 |
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Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»

Бабич оценил поражение в матче УПЛ

26 августа 2024, 21:25 |
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Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против новичка «Левого берега».

«Первый тайм провалили, делали не то, о чем договаривались. Проиграли единоборства, проиграли центр поля. После перерыва у нас была другая команда, немного завелись, но нужно забивать, чтобы вытягивать такие матчи. Было три момента».

«Отменили гол? Там офсайл был, вопросов нет. А так нужно забивать. Сами сделали из вратаря «Левого берега» чемпиона мира. Повытягивал в таких ситуациях, а нам немного уверенности не хватает».

«Претензия, что играли в мягкий футбол, на свободных мячах. Иван Петряк? У него есть качество, он нам поможет, но нужно привести его в оптимальные кондиции», – сказал Бабич.

Обе команды после четырех туров набрали по 3 очка.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Левый Берег Киев Левый Берег - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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