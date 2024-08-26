Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»

Тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против новичка «Левого берега».

«Первый тайм провалили, делали не то, о чем договаривались. Проиграли единоборства, проиграли центр поля. После перерыва у нас была другая команда, немного завелись, но нужно забивать, чтобы вытягивать такие матчи. Было три момента».

«Отменили гол? Там офсайл был, вопросов нет. А так нужно забивать. Сами сделали из вратаря «Левого берега» чемпиона мира. Повытягивал в таких ситуациях, а нам немного уверенности не хватает».

«Претензия, что играли в мягкий футбол, на свободных мячах. Иван Петряк? У него есть качество, он нам поможет, но нужно привести его в оптимальные кондиции», – сказал Бабич.

Обе команды после четырех туров набрали по 3 очка.