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  4. Игрок Динамо оценил возможность камбэка в ответном матче с Зальцбургом
Лига чемпионов
26 августа 2024, 20:55 |
1441
1

Игрок Динамо оценил возможность камбэка в ответном матче с Зальцбургом

Бражко высказался о матче Лиги чемпионов, а также о ситуации в Украине

26 августа 2024, 20:55 |
1441
1
Игрок Динамо оценил возможность камбэка в ответном матче с Зальцбургом
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко ответил на вопросы представителей СМИ перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург».

В первой встрече киевляне уступили 0:2.

– Прежде всего, я бы хотел поблагодарить наших защитников и силы ПВО, которые оберегают Украину, потому что сегодня ночью и утром был массированный обстрел нашей страны, многие города и села остались без электричества. Следует не забывать, что страна-террорист продолжает запускать свои ракеты и дроны, чтобы убивать наших людей, детей и женщин. Сейчас вся команда мыслями с Украиной.

– Как сегодняшние события повлияли на вас лично, ваших партнеров и настроение в команде в целом?

– Когда мы за границей, все следят за новостями, ведь у ребят семьи, дети, родители находятся в Украине, поэтому мы очень переживаем. В частности, мои бабушка с дедушкой в ​​Запорожье, поэтому я всегда спрашиваю, как они, что слышали и т.д. Честно говоря, чувствую себя нехорошо, когда читаю такие новости, не находясь в Украине.

– После первого матча эксперты сошлись во мнении, что результат мог быть совсем другим. Вы сами чувствуете, что этого соперника можно победить и пройти дальше?

– В ключевых моментах первого матча мы не забили, а они реализовали свои возможности, поэтому счет 2:0 в их пользу. Но у нас были хорошие возможности, надеюсь, они будут и завтра. Нужно их реализовывать, чтобы победить в этом матче, сыграть как можно лучше и пройти дальше.

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Владимир Бражко Лига чемпионов РБ Зальцбург Динамо Киев РБ Зальцбург - Динамо российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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