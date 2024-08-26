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US Open
26 августа 2024, 20:46 |
433
0

Олимпийская чемпионка в Париже стартовала на Открытом чемпионате США 2024

Чжэн Циньвень в трех сетах одолела Аманду Анисимову за 2 часа и 18 минут в 1-м раунде

26 августа 2024, 20:46 |
433
0
Олимпийская чемпионка в Париже стартовала на Открытом чемпионате США 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень (WTA 7) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2024 по теннису.

В 1/64 финала китаянка в трех сетах переиграла Аманду Анисимову (США, WTA 50) за 2 часа и 18 минут.

US Open 2024. 1/64 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Аманда Анисимова (США) [WC] – 4:6, 6:4, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Три недели назад Чжэн выиграла золото Олимпийских игр 2024 в Париже. Тогда в финале она одолела Донну Векич, а в полуфинале – Игу Свентек.

Китаянка стала первой представительницей топ-10 рейтинга WTA, которой удалось пробиться во 2-й раунд US Open 2024. Ранее выступления на кортах Нью-Йорка завершила Мария Саккари из-за травмы.

В 1/32 финала Открытого чемпионата США Чжэн Циньвень сыграет против Эрики Андреевой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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