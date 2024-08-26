Олимпийская чемпионка в Париже стартовала на Открытом чемпионате США 2024

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень (WTA 7) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2024 по теннису.

В 1/64 финала китаянка в трех сетах переиграла Аманду Анисимову (США, WTA 50) за 2 часа и 18 минут.

US Open 2024. 1/64 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Аманда Анисимова (США) [WC] – 4:6, 6:4, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Три недели назад Чжэн выиграла золото Олимпийских игр 2024 в Париже. Тогда в финале она одолела Донну Векич, а в полуфинале – Игу Свентек.

Китаянка стала первой представительницей топ-10 рейтинга WTA, которой удалось пробиться во 2-й раунд US Open 2024. Ранее выступления на кортах Нью-Йорка завершила Мария Саккари из-за травмы.

В 1/32 финала Открытого чемпионата США Чжэн Циньвень сыграет против Эрики Андреевой.