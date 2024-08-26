Олимпийская чемпионка в Париже стартовала на Открытом чемпионате США 2024
Чжэн Циньвень в трех сетах одолела Аманду Анисимову за 2 часа и 18 минут в 1-м раунде
Китайская теннисистка Чжэн Циньвень (WTA 7) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2024 по теннису.
В 1/64 финала китаянка в трех сетах переиграла Аманду Анисимову (США, WTA 50) за 2 часа и 18 минут.
US Open 2024. 1/64 финала
Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Аманда Анисимова (США) [WC] – 4:6, 6:4, 6:2
Это была первая встреча соперниц.
Три недели назад Чжэн выиграла золото Олимпийских игр 2024 в Париже. Тогда в финале она одолела Донну Векич, а в полуфинале – Игу Свентек.
Китаянка стала первой представительницей топ-10 рейтинга WTA, которой удалось пробиться во 2-й раунд US Open 2024. Ранее выступления на кортах Нью-Йорка завершила Мария Саккари из-за травмы.
В 1/32 финала Открытого чемпионата США Чжэн Циньвень сыграет против Эрики Андреевой.
Olympic gold medalist Zheng Qinwen survives a valiant effort from Anisimova! pic.twitter.com/fUeC02FT6P— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024
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